25 kutyát tartott az udvarán egy nő, több állatnál életmentő műtétre volt szükség

Szörnyű állapotok közül mentettek ki több tucat kutyát Keszthelyen, miután kiderült, hogy gazdájuk hosszú ideje nem gondoskodott róluk rendesen. A hatóságok és az állatvédők közösen léptek közbe az állatkínzás ügyében, ami most bíróság elé kerül.
Egy 58 éves nő még 2022 nyarán költözött be egy keszthelyi családi házba. Idővel egyre több kutyát vett magához és végül már nagy számban tartotta őket bent a házban és az udvaron is. Csakhogy az ingatlan egyáltalán nem volt alkalmas ennyi állat megfelelő tartására. Állatkínzás miatt emeltek vádat ellene – írta a Zaol.hu.

Brutális állatkínzás nyomai: Volt kutya, amelynek a szerveit is el kellett távolítani

A kutyák állapota folyamatosan romlott. Sokuk csont sovány lett, elhanyagoltan éltek és mivel túl kis helyre voltak összezsúfolva, a szervezetük legyengült. Emiatt különféle fertőzéseket is elkaptak. Az udvaron nem volt fű, helyette szemét és rengeteg kutyaürülék borította a területet, a környéken pedig elviselhetetlen bűz terjengett.

A rendőrök végül 2025. április 8-án mentek ki a helyszínre, állatvédők és egy állatorvos társaságában. Az ellenőrzéskor összesen 25 kutyát találtak a nőnél, mindegyiket méltatlan körülmények között. Több állat súlyosan alultáplált volt és sokan különböző betegségektől szenvedtek.

A legrosszabb állapotban lévő négy kutyánál olyan súlyos, kezeletlen betegségek alakultak ki, hogy az életük megmentése érdekében műtétekre volt szükség és egyes szerveiket el kellett távolítani.

A vád szerint a nő nem törődött megfelelően az állatokkal. Szűk helyen tartotta őket, nem vitte időben orvoshoz a beteg kutyákat és hagyta, hogy a fertőzések elhatalmasodjanak rajtuk. Ez a bánásmód maradandó egészségkárosodást okozott több állatnál.

A hatóságok végül elvették tőle az összes kutyát, amelyeket állatvédő szervezetekhez és menhelyekre vittek. A jegyző pénzbírságot szabott ki rá és 8 évre megtiltotta neki, hogy bármilyen állatot tartson.

Az ügy azonban ennyivel nem zárult le. A Keszthelyi Járási Ügyészség állatkínzás miatt vádat emelt a nő ellen, így a bíróság dönt majd a sorsáról.

Azonban nem a keszthelyi eset az egyetlen, amely mostanában felkavarta a közvéleményt. Az ország másik felén is hasonló állatkínzás miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak. Miskolc környékén egy férfi annak ellenére tartott újra kutyákat, hogy korábban már eltiltották az állattartástól az ebek éheztetése és bántalmazása miatt. Az ügyben most ismét bíróság dönthet a sorsáról.

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

 

