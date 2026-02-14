Megette volna a döghúst, ezért nem földelte el az elhullott kecskéket a nyomári állatkínzó

Magának akarta megfőzni a döghúst, ezzel indokolta a nyomári állatkínzó, hogy miért nem földelte el az elhullott kecskéit. „Én magam csendességében ezt megcsináltam volna, semmi baj nem lett volna ebből. Semmilyen betegséget nem kaptam volna” – mondta a férfi a Tények riportjában, amit a Blikk szemlézett. A férfi azt is elárulta, hogy egy kiskecskét a macskáinak főzött meg.

Kimentették a rossz körülmények között tartott kecskéket az állatkínzó birtokáról

Fotó: illusztráció/Pexels

Eközben a rossz körülmények között tartott kecskéket állatvédők elszállították a birtokáról. A mentés során 14 fóliával letakart, elhullott állat tetemét találták meg a telken szétszórva. A gyomorforgató felvételeken az is látszik, hogy több mint 40 kecskét tartott rabságban egy apró ólban, akiket úgy tűnik, hogy sosem engedett ki a szabadba.

Az állatkínzó szerint nem volt olyan rossz a helyzet

Az ügyben eljáró állatvédő egyesülethez a férfi szomszédai fordultak segítségért, miután nem tudták elviselni tovább a rothadó tetemek és az égetés miatt terjengő bűzt. A férfi azonban nem tartja aggasztónak a kialakult helyzetet: „Én nem tartom annyira rossznak, csak emberhiányban vagyok” – fogalmazott.

Vizsgálat és büntetőeljárás is indul az ügyben

A gazda 30 napot kapott arra, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a jószágoknak, közben vizsgálják azt is, hogy mi okozta a bakok pusztulását. Az állatvédők szerint az állomány erősen beltenyészet volt, a nőstények pedig már nyolc hónapos korukban vemhesek lettek. A férfivel szemben állatkínzás miatt büntetőeljárás indult.

Védett fajba tartozó állatok mellett veszélyes vadállatokat is tartottak engedély nélkül egy keszthelyi családi háznál. Fotókon a titkos állatkert lakói.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: