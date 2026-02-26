Kenőpénzt kérhetett a gyurcsányista alpolgármester, a bíróság döntött az ügyében

A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) három hónapra – 2026. május 28-ig – meghosszabbította annak az alpolgármesternek a letartóztatását, akit vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítanak – adta hírül a Fővárosi Törvényszék. A szóban forgó politikus Mezei Zsolt, a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi alpolgármestere.

Mezei Zsolt dunaújvárosi alpolgármestert korrupciós bűncselekmények miatt helyezték letartóztatásba

Fotó: Duol.hu

Alpolgármester a pácban

Az ügyészség szerint egy cég 2020 végétől 2024 tavaszáig végezte egy közép-dunántúli település útjainak síkosságmentesítését, éves szinten mintegy ötvenmillió forintos díjazásért. A hatóságok úgy vélik, 2024 januárjában az alpolgármester jelezte a vállalkozás vezetőjének, hogy számítana rájuk a következő tenderen is, ám ezért ellenszolgáltatást kért.

Első körben 500.000 forintot, majd később

havi 5.000.000 forintot,

ám ezt a cégvezető már nem fogadta el és a hatóságokhoz fordult.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének és meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a Mezei letartóztatásának meghosszabbítását. A politikus védője az ügyészi indítvány elutasítását és 8 millió forint óvadék alkalmazása mellett –lakáselhagyást tiltó – bűnügyi felügyelet elrendelését kérte a bíróságtól.

A bíró megállapította, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában is megalapozottan lehet tartani attól, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást.

Indokolásában a bíróság fontosnak tartotta annak hangsúlyozását, hogy a korrupciós bűncselekmények gyanúja esetén – ahol az érintetteknek közös érdeke a felelősség alóli mentesülés – a nyomozás befolyásolásának veszélye kiemelt, ezért jelen ügyben is a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatással biztosíthatók.