Hatmilliót csaltak ki álrendőrök Pakson egy hiszékeny nőtől

Az álrendőr és társai profi forgatókönyv szerint dolgoztak. Telefonon hívták fel a nőt és azt állították, hogy a rendőrségtől keresik. A történet szerint a bankszámlája veszélyben van, mert a pénzintézet egyes dolgozói összejátszanak csalókkal, ezért sürgősen lépnie kell – írta a Bors.

Álrendőr csapott le a hiszékeny nőre

Fotó: Shutterstock

Hatmilliót csalt ki az álrendőr társaival együtt

A hívásokat több különböző számról bonyolították biztonsági okokra hivatkozva. Előbb egy magát banki alkalmazottnak mondó nő jelentkezett, majd egy rendőrnő, végül egy állítólagos ORFK-nyomozó is bekapcsolódott a történetbe. A cél pedig az volt, hogy győzzék meg az áldozatot, hogy vegye fel a pénzét.

A nő végül bement a bankba, kivette a 6 millió forintját, hazavitte, és a telefonos utasítások szerint egy táskába tette. Nem sokkal később meg is érkeztek a „rendőrök”, akik átvették a pénzt, mondván, biztonságos számlára kerül majd.

Az új számla azonban másnapra sem nyílt meg. Ekkor vált világossá, hogy átverték. Az ügyben a hatóságok nyomoznak, a rendőrség pedig nem győzik hangsúlyozni, hogy sem valódi rendőr, sem banki dolgozó nem kér készpénzt házhoz szállítva és nem utasít senkit arra, hogy vegye fel a teljes megtakarítását.

A szakemberek pedig azt tanácsolják, hogy soha ne adjuk ki személyes adatainkat ismeretlen telefonálóknak, gyanús hívás esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést és vegyük fel a kapcsolatot közvetlenül a saját bankunkkal, lehetőleg személyesen.

A közelmúltban arról is beszámoltunk, hogy az interneten is terjednek a csalók tevékenységei, egy eladó például több millió forintot kaszált nem létező tárgyak eladásával, szerencsére kézre kerítették őt a hatóságok.