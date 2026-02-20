Román álrendőrök vadásztak turistákra a Várnegyedben – videó

Tavaly nyár óta főként ázsiai turistákat szemeltek ki a budai Várnegyedben. Az álrendőr trükkje az volt, hogy társa spanyol turistának adta ki magát, majd amikor az áldozat segíteni próbált, ő angolul megszólítva „rendőri ellenőrzést” kezdeményezett. A pimasz átveréssorozatról a Police.hu számolt be.

Román álrendőr garázdálkodott a társával a Várnegyedben

Fotó: Police.hu

Román álrendőrök trükkje a Várnegyedben

A megalapozott gyanú szerint az 54 és 62 éves román állampolgárok legalább hat alkalommal károsítottak meg turistákat. Egyikük útbaigazítást kért, míg a másik magát magyar rendőrnek adta ki és rendőri intézkedést imitált.

A sértettek figyelmét elterelve elsősorban készpénzt vittek el, de volt, akitől bankkártyát is megszereztek, a PIN-kódot pedig kicsalták. Az eddig ismert hat sértettől több mint 1,3 millió forintnak megfelelő külföldi fizetőeszközt tulajdonítottak el.

Az egyik turista videofelvételt is készített az esetről.

Akció közben csaptak le rájuk

Az 54 éves férfi ellen eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi Rendőrkapitányság. A román álrendőrt a civil ruhás nyomozók február 8-án, a Döbrentei téren fogták el, amikor éppen egy kínai állampolgárt szólított le.

Társát Zuglóban, egy vendégházban vették őrizetbe. A rendőrök lefoglaltak egy POLICE feliratú, bőrtokos jelvényt, nagyobb összegű – feltehetően lopott – pénzt és más bizonyítási eszközöket.

Lefoglalták az álrendőr POLICE feliratú jelvényét is

Fotó: Police.hu

Letartóztatták a román álrendőröket

Mindkét román állampolgárt őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta őket. Üzletszerűen elkövetett lopás bűntette miatt folyik ellenük eljárás.

