Átszakította a védőhálót és a járókelők közé zuhant egy homlokzatdarab az Andrássy úton

Hajszálon múlt a járókelők élete szerda délután, amikor egy épület homlokzatának hatalmas darabja zuhant a buszmegállóban várakozók közé. A törmelék elől az utolsó pillanatban tudtak csak elugrani az emberek a mostanra kordonokkal lezárt Andrássy úton.
Hajszálon múlt a tragédia szerda délután az Andrássy úton, amikor egy 150 éves épület homlokzatáról leszakadt darab a biztonsági hálót átszakítva a mélybe zuhant. A járókelőknek az utolsó pillanatban sikerült csak félreugraniuk a becsapódó törmelék elől – írta a Blikk.hu.

Nagy riadalmat okozott egy lehullott homlokzatdarab az Andrássy úton
Fotó: Forrás: Tények.hu

Életveszély az Andrássy úton

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Tényeknek megerősítette: a hatalmas magasságból alázuhanó, súlyos épületelemek ereje bárki életét kiolthatta volna a becsapódás helyszínén. A hatóságok a balesetet követően lezárták a járdaszakaszt az Andrássy úton, a tűzoltók pedig alapos vizsgálatnak vetették alá a homlokzatot. A szakemberek végül nem találtak további, közvetlen veszélyt jelentő leváló részeket.

Nemcsak az Andrássy úti járókelők néztek szembe veszéllyel szerda délután, hanem egy Isztambulból Vancouverbe tartó járat utasai is, amikor a repülőgép váratlanul vészjelzést adott le Magyarország felett.

 

 

