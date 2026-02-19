Hírlevél
angyalföldi gyilkosság

Angyalföldi gyilkosság: három év után kezdődik Petra ügyének tárgyalása

Három évvel a brutális tragédia után megkezdődik a per a Fővárosi Törvényszéken. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja különös kegyetlenséggel végzett fiatal barátnőjével, a család most a tárgyalóteremben várja az igazságszolgáltatást.
angyalföldi gyilkosságPetratárgyalásbilincscsaládvádlott

Három évvel a tragédia után kezdődik a per a Fővárosi Törvényszéken. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a vád szerint 2023. július 13-án egy XIII. kerületi bérelt lakásban oltotta ki barátnője, Petra életét. A Bors ott volt a tárgyaláson.

angyalföldi gyilkosság
Bíróság előtt az angyalföldi gyilkosság vádlottja
Fotó: Bors

Az angyalföldi gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

A vádirat szerint a 35 éves férfi különös kegyetlenséggel követte el az emberölés bűntettét. A nyomozati adatok alapján a tragédiát beteges féltékenység előzte meg: Petra szakítani akart, mert a férfi birtoklási mániája elviselhetetlenné vált számára.

A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, miután nem tudta elérni a lányát telefonon. Az egyenruhások a helyszínre vonultak, majd a katasztrófavédelem segítségével jutottak be a lakásba. 

Az ingatlanban rátaláltak a fiatal nő vérben fekvő holttestére.

Napokig bujkált a Római-parton

A vád szerint T. Róbert Dániel a bűncselekmény után elmenekült a helyszínről. A hatóságok információi alapján napokon át a Római-part egyik elhagyatott épületében bujkált, mielőtt elfogták.

A vádlottat kéz- és lábbilincsben kísérték a bv. műveleti osztály munkatársai a tárgyalásra. A folyosón röviden reagált az újságírói kérdésre: 

amikor arról kérdezték, megbánta-e tettét, bólintott, majd lesütötte a szemét.

Kísérői jelezték, hogy nem adhat interjút.

Összetört a család a tárgyalóterem előtt

A bíróság épületében a gyászoló család csendben várakozott. Petra édesanyja a vádlott megpillantásakor sírásban tört ki, hozzátartozói próbálták vigasztalni.

A rokonok nem kívántak nyilatkozni, a tárgyalás azonban most új szakaszba lépteti az ügyet. Az emberölés miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken folytatódik, ahol a bizonyítási eljárás során részletesen ismertetik a tragédia körülményeit.

Újabb megdöbbentő részletek az angyalföldi gyilkosság áldozatáról

Edzői pályára készült a halála előtt a megölt fitneszmodell. Az angyalföldi gyilkosság áldozata sok csalódáson volt túl, mégsem adta fel a reményt, hogy egyszer boldog lesz. A sors azonban közbeszólt. A szomorú részletek ide kattintva olvashatóak el.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

