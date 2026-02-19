Angyalföldi gyilkosság: három év után kezdődik Petra ügyének tárgyalása

Három évvel a tragédia után kezdődik a per a Fővárosi Törvényszéken. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a vád szerint 2023. július 13-án egy XIII. kerületi bérelt lakásban oltotta ki barátnője, Petra életét. A Bors ott volt a tárgyaláson.
Az angyalföldi gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken
A vádirat szerint a 35 éves férfi különös kegyetlenséggel követte el az emberölés bűntettét. A nyomozati adatok alapján a tragédiát beteges féltékenység előzte meg: Petra szakítani akart, mert a férfi birtoklási mániája elviselhetetlenné vált számára.
A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, miután nem tudta elérni a lányát telefonon. Az egyenruhások a helyszínre vonultak, majd a katasztrófavédelem segítségével jutottak be a lakásba.
Az ingatlanban rátaláltak a fiatal nő vérben fekvő holttestére.
Napokig bujkált a Római-parton
A vád szerint T. Róbert Dániel a bűncselekmény után elmenekült a helyszínről. A hatóságok információi alapján napokon át a Római-part egyik elhagyatott épületében bujkált, mielőtt elfogták.
A vádlottat kéz- és lábbilincsben kísérték a bv. műveleti osztály munkatársai a tárgyalásra. A folyosón röviden reagált az újságírói kérdésre:
amikor arról kérdezték, megbánta-e tettét, bólintott, majd lesütötte a szemét.
Kísérői jelezték, hogy nem adhat interjút.
Összetört a család a tárgyalóterem előtt
A bíróság épületében a gyászoló család csendben várakozott. Petra édesanyja a vádlott megpillantásakor sírásban tört ki, hozzátartozói próbálták vigasztalni.
A rokonok nem kívántak nyilatkozni, a tárgyalás azonban most új szakaszba lépteti az ügyet. Az emberölés miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken folytatódik, ahol a bizonyítási eljárás során részletesen ismertetik a tragédia körülményeit.
