Angyalföldi gyilkosság: három év után kezdődik Petra ügyének tárgyalása

Három évvel a tragédia után kezdődik a per a Fővárosi Törvényszéken. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a vád szerint 2023. július 13-án egy XIII. kerületi bérelt lakásban oltotta ki barátnője, Petra életét. A Bors ott volt a tárgyaláson.

Bíróság előtt az angyalföldi gyilkosság vádlottja

Az angyalföldi gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

A vádirat szerint a 35 éves férfi különös kegyetlenséggel követte el az emberölés bűntettét. A nyomozati adatok alapján a tragédiát beteges féltékenység előzte meg: Petra szakítani akart, mert a férfi birtoklási mániája elviselhetetlenné vált számára.

A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, miután nem tudta elérni a lányát telefonon. Az egyenruhások a helyszínre vonultak, majd a katasztrófavédelem segítségével jutottak be a lakásba.

Az ingatlanban rátaláltak a fiatal nő vérben fekvő holttestére.

Napokig bujkált a Római-parton

A vád szerint T. Róbert Dániel a bűncselekmény után elmenekült a helyszínről. A hatóságok információi alapján napokon át a Római-part egyik elhagyatott épületében bujkált, mielőtt elfogták.

A vádlottat kéz- és lábbilincsben kísérték a bv. műveleti osztály munkatársai a tárgyalásra. A folyosón röviden reagált az újságírói kérdésre:

amikor arról kérdezték, megbánta-e tettét, bólintott, majd lesütötte a szemét.

Kísérői jelezték, hogy nem adhat interjút.

Összetört a család a tárgyalóterem előtt

A bíróság épületében a gyászoló család csendben várakozott. Petra édesanyja a vádlott megpillantásakor sírásban tört ki, hozzátartozói próbálták vigasztalni.

A rokonok nem kívántak nyilatkozni, a tárgyalás azonban most új szakaszba lépteti az ügyet. Az emberölés miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken folytatódik, ahol a bizonyítási eljárás során részletesen ismertetik a tragédia körülményeit.

