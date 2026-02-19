Angyalföldi gyilkosság: meglepő vallomást tett a brutális emberölés vádlottja – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, három évvel a tragédia után új szakaszába lépett a büntetőeljárás. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a Fővárosi Törvényszéken tett vallomást, és a gyászoló családhoz fordulva bocsánatot kért. A legújabb fejleményekről a Bors tudósított.

Az angyalföldi gyilkosság vádlottjának vallomása

Az ügyészség szerint a férfi 2023 júliusában

különös kegyetlenséggel végzett 27 éves barátnőjével,

majd napokig a Római-part egyik elhagyatott épületében bujkált. A mostani tárgyaláson részletesen beszélt életének alakulásáról és kapcsolatuk kezdetéről.

Elmondása szerint gyermekkora „kifogástalan” volt, szüleivel a Rózsadombon élt. A gazdasági válság idején a család jelentős hitelt vett fel, később elvesztették munkájukat, majd édesapja rákbetegségben elhunyt. A férfi szerint az ingatlant és a tartozást is megörökölte, végül elveszítette a lakást, és albérletbe költözött.

Így ismerkedett meg Petrával

T. Róbert Dániel a bíróságon arról is beszélt, hogy Petrát a Tinderen ismerte meg 2023. május 4-én. Május 12-én találkoztak először személyesen egy ebéd alkalmával, majd még aznap egy fagyizóba is elmentek.

A vádlott szerint kapcsolatuk gyorsan elmélyült, a lány rövid időn belül több bőrönddel átköltözött hozzá. Később megismerkedett Petra szüleivel is, sőt az édesapa teniszezni hívta. Egy alkalommal a Balaton Soundra nyert páros belépő miatt alakult ki közöttük konfliktus, mert a férfi nem tartotta helyénvalónak, hogy a lány a testvérével menjen a fesztiválra.

Tettét a bocsánatkérése sem tudja feledtetni

A tárgyaláson a vádlott közvetlenül a hozzátartozókhoz fordult.

Elképzelni sem tudom, mekkora veszteség érte Önöket. Vezekelni fogok egész életemben, hiszen elvesztették a lányt, akit felneveltek. Petrát nagyon szerettem, és sosem akartam bántani

– mondta.

Zumbok Gabriella bírónő kérdésére válaszolva azt is kijelentette, hogy párkapcsolataiban mindig „hősszerelmes típus” volt.

A büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken folytatódik, ahol a bizonyítási eljárás során részletesen vizsgálják majd a 2023 júliusában történtek körülményeit.