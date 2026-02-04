Szigorú büntetést kaptak a budapesti antifa-embervadászat elkövetői

Szinte napra pontosan három év telt el azóta, hogy Budapest utcáin példátlan erőszakhullám söpört végig. Az antifa-csoport tagjai három nap alatt öt összehangolt támadást hajtottak végre, amelyek során kilenc ember sérült meg, több esetben életveszélyesen. A támadások nem spontán cselekmények voltak: a vádirat szerint tudatosan kiválasztott áldozatok ellen, ideológiai alapon hajtották végre őket.

Egyfolytában vigyorgott az antifa-tárgyalás termében Maya Trux

Fotó: Lovas Bálint/Blikk

Antifa-embervadászat Budapest utcáin

A vádlottak egy szélsőséges baloldali ideológiával azonosuló, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező csoport tagjai voltak. Az áldozatokat öltözködésük alapján szélsőjobboldalinak vélték, és hátulról, csoportosan támadtak rájuk.

A cselekmények célja nemcsak testi sérülés okozása volt: az ügyészség szerint a vádlottak lelki gyötrelmet, megaláztatást és elrettentést akartak kiváltani.

Kalapács, viperák, teleszkópos botok

A támadások során paprikaspray-t, teleszkópos botot, kalapácsot, boxert és viperát használtak. Az első támadás a Nyugati pályaudvar környékén történt, ezt követte a Fővám tér, majd február 10-én és 11-én további helyszínek: a Gazdagréti tér, a Bank utca és az I. kerületi Mikó utca.

Hat sértett súlyos, három könnyebb sérüléseket szenvedett, több esetben fennállt az életveszély közvetlen lehetősége is.

Felismerhetetlenné verték a fejét

A támadások egyik legsúlyosabb sérültje Dudog László, a nemzeti rock ismert alakja volt. Párjával a kitörésnapi megemlékezésről tartottak hazafelé, amikor hátulról estek neki.

A támadók viperákkal és boxerekkel ütötték.

A támadásra nem is emlékszem, csak arra, hogy a mentősök felkeltenek. Hátulról leütöttek viperával, szétnyílt a fejem, amit a kórházban összevarrtak. A bal oldalam teljesen fel volt dagadva, felrepedt az arccsontom. A barátnőmet kétszer combon szúrták valamivel, sokkos állapotba került

– mesélte.

A zenész szerint mindössze annyi volt a „bűne”, hogy egy amerikai M65-ös katonai kabátot viselt.

Hajtóvadászat és nemzetközi elfogások

A rendőrség összesen 19 személyt azonosított, aki részt vettek a támadásokban.

Több vádlottat külföldön fogtak el, köztük a „Hammerbande” egyik kulcsfiguráját is.

Az ügy egyik központi vádlottja Maya Trux, aki minden tárgyaláson személyesen megjelent, és többször mosolyogva hallgatta a vádakat és az ítélet indoklását.