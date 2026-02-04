Szigorú büntetést kaptak a budapesti antifa-embervadászat elkövetői

Szinte napra pontosan három év telt el azóta, hogy Budapest utcáin példátlan erőszakhullám söpört végig. Az antifa-csoport tagjai három nap alatt öt összehangolt támadást hajtottak végre, amelyek során kilenc ember sérült meg, több esetben életveszélyesen. A támadások nem spontán cselekmények voltak: a vádirat szerint tudatosan kiválasztott áldozatok ellen, ideológiai alapon hajtották végre őket.
Antifa-embervadászat Budapest utcáin
A vádlottak egy szélsőséges baloldali ideológiával azonosuló, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező csoport tagjai voltak. Az áldozatokat öltözködésük alapján szélsőjobboldalinak vélték, és hátulról, csoportosan támadtak rájuk.
A cselekmények célja nemcsak testi sérülés okozása volt: az ügyészség szerint a vádlottak lelki gyötrelmet, megaláztatást és elrettentést akartak kiváltani.
Kalapács, viperák, teleszkópos botok
A támadások során paprikaspray-t, teleszkópos botot, kalapácsot, boxert és viperát használtak. Az első támadás a Nyugati pályaudvar környékén történt, ezt követte a Fővám tér, majd február 10-én és 11-én további helyszínek: a Gazdagréti tér, a Bank utca és az I. kerületi Mikó utca.
Hat sértett súlyos, három könnyebb sérüléseket szenvedett, több esetben fennállt az életveszély közvetlen lehetősége is.
Felismerhetetlenné verték a fejét
A támadások egyik legsúlyosabb sérültje Dudog László, a nemzeti rock ismert alakja volt. Párjával a kitörésnapi megemlékezésről tartottak hazafelé, amikor hátulról estek neki.
A támadók viperákkal és boxerekkel ütötték.
A támadásra nem is emlékszem, csak arra, hogy a mentősök felkeltenek. Hátulról leütöttek viperával, szétnyílt a fejem, amit a kórházban összevarrtak. A bal oldalam teljesen fel volt dagadva, felrepedt az arccsontom. A barátnőmet kétszer combon szúrták valamivel, sokkos állapotba került
– mesélte.
A zenész szerint mindössze annyi volt a „bűne”, hogy egy amerikai M65-ös katonai kabátot viselt.
Hajtóvadászat és nemzetközi elfogások
A rendőrség összesen 19 személyt azonosított, aki részt vettek a támadásokban.
Több vádlottat külföldön fogtak el, köztük a „Hammerbande” egyik kulcsfiguráját is.
Az ügy egyik központi vádlottja Maya Trux, aki minden tárgyaláson személyesen megjelent, és többször mosolyogva hallgatta a vádakat és az ítélet indoklását.
Szakvéleményt ismertettek
A tárgyaláson elmeorvosi szakvéleményt is ismertettek. A szakértő szerint Maya Trux személyiségét agresszív asszociációk, hirtelen fellángoló harag és ideológiai alapon igazolt erőszak jellemzi. Börtöntűrő képességét átlagosnak minősítették, beszámíthatónak találták.
Részletes vádpontok
Az ügyészség
- Ilaria Salist három rendbeli, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja (két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként),
- Tobias E. és Anna Christina M. esetében bűnszervezetben való részvétel a vád; előbbit már elítélték, utóbbi Németországban áll bűnügyi felügyelet alatt,
- Maya Truxot négy rendbeli, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértéskísérletével vádolják. Öt támadásban vett részt, tettéért akár 24 év fegyház is kiszabható lett volna.
- Gabriele M. olasz állampolgárt Olaszország nem adta ki Magyarországnak.
Utolsó szó és taps
Az utolsó szó jogán Maya Trux politikai indíttatású eljárásról beszélt, saját magát áldozatként állította be. Beszédét támogatói tapsa követte a tárgyalóteremben.
Ítélet
A Fővárosi Törvényszék első fokon ítéletet hirdetett:
Maya Trux negyedrendű vádlott 8 év fegyházat, az ötödrendű vádlott 7 év fegyházat, a harmadrendű vádlott 2 év börtönt kapott, 5 évre felfüggesztve.
Az ítélet nem jogerős.
A vádlottak bírálták az igazságszolgáltatást
A tárgyaláson Maya Trux élesen bírálta a magyar igazságszolgáltatást, állítása szerint az eljárás minden hitelességét elveszítette. Úgy vélekedett, hogy a vádirat nem tényeken, hanem feltételezéseken alapul, és olyan bizonyítékok ellen kell védekeznie, amelyek tartalmát szerinte nem ismerhette meg teljes körűen.
A vádlott azt is hangoztatta, hogy
fogvatartása során queer identitása miatt különleges biztonsági őrizet alá helyezték, amit megalázónak nevezett.
Elmondása szerint izolált körülmények között tartják fogva, ahol naponta csupán mintegy fél órára van lehetősége bármilyen kommunikációra.
Állítása szerint a körülmények embertelenek: nem kap megfelelő minőségű ételt, fekhelyét ágyi poloska fertőzte meg, a zárkában csótányok is előfordulnak, valamint folyamatos kamerás megfigyelés alatt áll. A gyakori éjszakai ellenőrzések miatt – saját elmondása szerint – aludni sem tud. Úgy véli, az elkülönítéssel pszichés nyomást gyakorolnak rá annak érdekében, hogy beismerő vallomásra kényszerítsék.
Ezzel párhuzamosan a büntetés-végrehajtás jelentései szerint a vádlottal a fogvatartása alatt több alkalommal is problémák adódtak. A beszámolók alapján egy alkalommal, egy látogatást követően a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben a jogszabályoknak megfelelő, rutinszerű biztonsági ellenőrzés során a felügyelet angolul, majd anyanyelvén, németül is felszólította, hogy vesse alá magát személy- és ruházatvizsgálatnak.
A vádlott ezt megtagadta, és passzívan ellenállt. A bv munkatársai ismételten, anyanyelvén is tájékoztatták arról, hogy köteles végrehajtani az utasításokat, ellenkező esetben – a törvényi figyelmeztetést követően – testi kényszer alkalmazására kerülhet sor. Ennek ellenére továbbra sem működött együtt.
Az intézkedés során a fogvatartott végig mosolygott,
magatartásából a beszámolók szerint arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyeletet – erről a Tények számolt be.
Szélsőbaloldali ideológia és erőszak: mutatjuk, mi is az az Antifa
Szélsőbaloldali ideológia és erőszak: ezzel a két szóval lehet legjobban leírni az Antifa mozgalom lényegét. Az Antifa nem klasszikus szervezet, de működésében a terrorszervezetekkel mutat egyezéseket.