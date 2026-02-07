Egy vékony pizsamában sétált a halálba az ötgyerekes magyar édesanya

Felfoghatatlan családi dráma rázta meg Gödöllőt egy fagyos éjszakán, amikor a 37 éves Németh Andrea nyomtalanul eltűnt az erdőben. Az ötgyermekes anya tragikus halála után családja magára maradt. Legnagyobb kihívást most középsúlyos autista kisfiuk, Iván gondozása jelenti a gyászoló édesapának – írta meg a Bors.
Korábban is segítségre szorult az édesanya
Húsz évnyi együttlét után omlott össze a gödöllői család élete, amikor az ötgyermekes édesanya, Andi, egy fagyos januári éjszakán véget vetett az életének. A tragédia előzménye a házaspár megromlott kapcsolata és az asszony súlyos lelki válsága volt, amit az autista kisfiuk gondozásával járó teher is súlyosbított.
Bár Andi nem sokkal korábban kórházi kezelést kapott, alig két hét után hazaengedték és hiába jelezte, hogy nincs jól, már nem tudtak segíteni rajta.
Férje munkában volt, amikor a lánya telefonált: az anyjuk eltűnt a házból. Később kiderült, hogy a nő sok gyógyszert vett be, majd egy szál pizsamában sétált ki a mínusz 16 fokos hidegbe. A gyászoló László most emberfeletti küzdelmet folytat: miközben feleségét gyászolja, a beteg kisfiának próbál biztonságos helyet találni, hogy megóvja a többi négy gyermeket a teljes összeomlástól.
Mindent eltervezett
Andi az utolsó pillanatig ügyelt a látszatra: a tragédia napján kedves üzeneteket küldött az ismerőseinek, másnapra lovas szánkózást szervezett a gyerekeknek, és még az iskolai igazolásokat is előre megírta. Bár a házassága már véget ért, és mindketten új kapcsolatban éltek, az utolsó telefonbeszélgetése állítólagos új párjával veszekedésbe torkollott.
Miután a házat kitakarította és a gyerekeket lefektette, az asszony elindult a fagyos erdőbe.
László a felesége telefonjában kereste a válaszokat, ahol megdöbbentő felvételeket talált. Az utolsó, este 10 óra előtt készült szelfin egy teljesen összeomlott ember arca látszott, egy másik fotó pedig már azt az erdőrészt ábrázolta, ahol később a rendőrök rátaláltak a holttestére. Andi mindent pontosan eltervezett, mielőtt a hóesésben a halálba sétált.
Kétségbe esetten hívta fel apjukat
Amikor reggel a 15 éves nagylány kétségbeesetten hívta az apját, mert nem találták az édesanyjukat, László már érezte, hogy tragédia történt. Bár az autó és a pénztárca otthon maradt, a rendőrség a mobiladatok alapján hamar rátalált az asszonyra a gödöllői erdő mélyén.
A férfinak a helyszínen kellett azonosítania feleségét, akinek arcára ráfagyott a jég.
Lászlónak egyenként kellett közölnie a hírt az öt gyermekkel, akik mindannyian másképp élték meg a sokkot. A két tinédzser lány órákkal később, sikoltozva omlott össze, a legérzékenyebb fiú, Bazsi pedig néma csendbe burkolózott. A hatéves Janka először dühvel, majd vigasztalhatatlan sírással reagált, míg a négyéves, autista Iván halkan sírdogálva bújt oda édesanyja fényképéhez.
Autista fiúk elhelyezése
László emberfeletti küzdelmet folytat: 24 órás kórházi műszakok mellett próbálja eltartani a családot, miközben beteg apósa is a lánya temetésére készül.
A legnagyobb dilemmát autista kisfia, Iván elhelyezése jelenti.
A kisfiú állandó felügyeletet igényel, éjszakánként nem alszik és nem ismeri a veszélyt. Az édesapa tudja, hogy ha Iván otthon marad, a család felemésztődik, ő pedig nem tud elmenni dolgozni, hogy ételt adjon a másik négy gyermekének.
A férfi három fájdalmas megoldás között őrlődik: rokonok segítségét kéri, nevelőszülőkhöz adja a kisfiút, vagy bentlakásos intézményben helyezi el. László hangsúlyozza:
nem lemondani akar a fiáról, hanem esélyt adni a túlélésre a többi gyerekének és saját magának, mint családfőnek.
Egyelőre azonban sehol nem fogadják be a speciális igényű gyermeket, ezért az apa segítséget kér.
A házat most furcsa csend uralja, a gyerekek és apjuk egymásba kapaszkodva próbálják átvészelni a legnehezebb napokat. Andit tegnap délelőtt kísérték utolsó útjára a máriabesnyői temetőben.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
