Egy vékony pizsamában sétált a halálba az ötgyerekes magyar édesanya

Felfoghatatlan családi dráma rázta meg Gödöllőt egy fagyos éjszakán, amikor a 37 éves Németh Andrea nyomtalanul eltűnt az erdőben. Az ötgyermekes anya tragikus halála után családja magára maradt. Legnagyobb kihívást most középsúlyos autista kisfiuk, Iván gondozása jelenti a gyászoló édesapának – írta meg a Bors.

Öt gyermeket hagyott háta az édesanya, aki kisétált a télbe

Fotó: Borsonline.hu/Horváth László

Korábban is segítségre szorult az édesanya

Húsz évnyi együttlét után omlott össze a gödöllői család élete, amikor az ötgyermekes édesanya, Andi, egy fagyos januári éjszakán véget vetett az életének. A tragédia előzménye a házaspár megromlott kapcsolata és az asszony súlyos lelki válsága volt, amit az autista kisfiuk gondozásával járó teher is súlyosbított.

Bár Andi nem sokkal korábban kórházi kezelést kapott, alig két hét után hazaengedték és hiába jelezte, hogy nincs jól, már nem tudtak segíteni rajta.

Férje munkában volt, amikor a lánya telefonált: az anyjuk eltűnt a házból. Később kiderült, hogy a nő sok gyógyszert vett be, majd egy szál pizsamában sétált ki a mínusz 16 fokos hidegbe. A gyászoló László most emberfeletti küzdelmet folytat: miközben feleségét gyászolja, a beteg kisfiának próbál biztonságos helyet találni, hogy megóvja a többi négy gyermeket a teljes összeomlástól.

Az édesapa éppen nem volt otthon

Fotó: Borsonline.hu

Mindent eltervezett

Andi az utolsó pillanatig ügyelt a látszatra: a tragédia napján kedves üzeneteket küldött az ismerőseinek, másnapra lovas szánkózást szervezett a gyerekeknek, és még az iskolai igazolásokat is előre megírta. Bár a házassága már véget ért, és mindketten új kapcsolatban éltek, az utolsó telefonbeszélgetése állítólagos új párjával veszekedésbe torkollott.

Miután a házat kitakarította és a gyerekeket lefektette, az asszony elindult a fagyos erdőbe.

László a felesége telefonjában kereste a válaszokat, ahol megdöbbentő felvételeket talált. Az utolsó, este 10 óra előtt készült szelfin egy teljesen összeomlott ember arca látszott, egy másik fotó pedig már azt az erdőrészt ábrázolta, ahol később a rendőrök rátaláltak a holttestére. Andi mindent pontosan eltervezett, mielőtt a hóesésben a halálba sétált.