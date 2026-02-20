Kiderült, hogy mit követelhet a győri Aston Martin-gázolás áldozatának családja

Amint arról az Origo több cikkben is beszámolt, február 14-én egy 33 éves férfi luxusautójával nagy sebességgel lesodródott az útról Győr belvárosában. Az Aston Martin egy buszmegállóba csapódott, ahol elsodort egy ott várakozó 76 éves asszonyt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A gázolót halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják, a bíróság 4 hónapra elrendelte bűnügyi felügyeletét, azzal a megkötéssel, hogy Győr területét nem hagyhatja el. Cs. Dávid, az Aston Martin sofőrje a Győri Járásbíróságon sajtókérdésekre is válaszolt. Hogy mit mondott, azt elolvashatja itt.

Valentin-napon történt az Aston Martin-gázolás Győr belvárosában

Fotó: kisalfold.hu/Nagy Gábor

Az elgázolt nőnek, Ilonának három gyermeke született. Lánya évekkel ezelőtt rákbetegségben meghalt, két élő, felnőtt korú fiának egyike Bécsben él a családjával, a másik édesanyjával lakott közös házukban, Szil településen.

Anyagi kárral és lelki traumával is jár az Aston Martin-gázolás

A Bors megszólaltatta Balogi Zsófia ügyvédet, aki elmondta, az elhunyt hozzátartozóinak megvan a jogi lehetőségük, hogy a polgárjogi igényüket már a büntetőeljárásban érvényesítsék. Hozzátette: korábban nem vagyoni kártérítésről beszéltek, ennek a helyére lépett a sérelemdíj. Az igény mögött a személyhez fűződő jogok sérelme áll, alapelv szerint mindig mérlegelendő, hogy milyen lehetőségek vesztek el a sértett halálával. Az nyilvánvaló, hogy a 76 esztendős korában elhunyt Ilona már senki tartásáért nem volt felelős, ezért azt kell vizsgálni, hogy az idős asszony halála milyen pszichés torzulást okozott a hozzátartozókban, hogy például kellett-e pszichológushoz járniuk. Figyelembe vehető az a körülmény is, hogy az édesanyjukat elvesztő férfiak korábban egy testvérüket is elgyászolták. Továbbá Ilona néni halálával a gyászolók esetében csorbult a teljes családban élés joga – fogalmazott a jogász.

A temetés költsége is áthárítható a baleset okozójára

Balogi Zsófia közölte: egy kártérítési igény esetében feltétel, hogy valóban legyen összegszerűen igazolható kár, illetve legyen összefüggés a felróható magatartás, és a kár bekövetkezése között. Hozzáfűzte: a temetés költségét a Polgári Törvénykönyv szerint a közeli hozzátartozók viselik. Ezt egyébként a hagyatékból mindent megelőzően ki kell elégíteni. Egy baleset esetében azonban a költség az okozóra áthárítható.