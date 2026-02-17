Először szólalt meg a győri Aston Martin-gázolás gyanúsítottja – elképesztő, amit mondott

A győri halálos gázolás ügyében megszólalt a balesettel gyanúsított Cs. Dávid, az Aston Martin sofőrje. A férfit rendőri kísérettel vitték a Győri Járásbíróságra, ahol sajtókérdésekre is válaszolt – írta a Borsonline.hu.

Halálos balesetet okozott az Aston Martin felelőtlen sofőrje

Fotó: Kisalfold.hu

Sajnálok mindent, ami történt, őszinte részvétem a családnak

– mondta az Aston Martin sofőrje a Borsnak.

Nagymamát gázolt halálra az Aston Martinnal

Az ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta, amely szerint a gyanúsított nem hagyhatná el Győr közigazgatási területét. A jelenlegi jogi keretek között ennél súlyosabb kényszerintézkedésre nincs lehetőség.

A 33 éves férfi egy Aston Martinnal hajtott bele egy buszmegállóba. A megállóban álló 76 éves Ilona olyan sérüléseket szenvedett, amelyekbe a helyszínen belehalt.

Az idős asszony három gyermek édesanyja és több unoka nagymamája volt. Életében két házasságot kötött, amiből az első kapcsolata válással végződött, második férjét pedig évekkel ezelőtt elveszítette. Özvegysége után legkisebb fiával közösen vásárolt házat egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A tragédia napján éppen az unokáihoz indult.

A gyanúsított ismerten tehetős családból származik, a hatóságok halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják.

A gumin próbált spórolni a luxusautó sofőrje

Korábban az is napvilágra került, hogy a luxus sportautón februárban is nyári gumik voltak. Sajtóinformációk szerint az abroncsok mintázata alapján nem télire tervezett gumit használt a sofőr, ami a hideg, csúszós aszfalton érezhetően rontja a tapadást és a jármű irányíthatóságát.