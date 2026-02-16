Hírlevél
aston martin

Spórolni akart az Aston Martin tulajdonosa, halálos baleset lett a vége Győrben

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Halálos gázolás történt szombaton Győrben, az áldozat egy idős hölgy volt, aki a buszmegállóban várakozott. A tragédiát egy Aston Martin sofőrje okozta, aki úgy tűnik, nemcsak a megengedett sebességet lépte túl jelentősen, hanem egy másik, komoly hibát is elkövetett: februárban is nyári gumi volt a luxuskocsin.
aston martingyőri rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályaaston martin vantage f1 editionhalálos balesetgázolásnyári gumi

Ahogy arról az Origo több cikkben is beszámolt, tragikus baleset történt szombaton délelőtt Győrben. Egy Aston Martin Vantage F1 Edition sportkocsi a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán nagy sebességgel közlekedve hirtelen áttért a szemközti sávba, majd nekicsapódott egy buszmegállónak, ahol egy ott várakozó 76 éves nőt halálra gázolt. Az 535 lóerős luxusautót egy 33 éves helyi férfi vezette, akit a baleset után a rendőrök előállítottak, és halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgattak. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a férfit őrizetbe vette és előterjesztést tesz letartóztatására.

Rommá tört az Aston Martin
Rommá tört az Aston Martin, amely halálra gázolt egy idős nőt, aki épp az unokájához készült Fotó: Kisalföld.hu

Olcsóbb lett volna egy szett téli gumi, mint most egy vadonatúj Aston Martint venni

A Blikk arról ír, úgy tűnik a győri aranyifjú spórolni akart az újonnan 80 millióba kerülő autón, mivel még februárban is nyári gumi volt a sportkocsin. A lap munkatársai kiszúrták, hogy néhány képen látható a kocsi kifordított jobb első kereke, amin – a mintázatból ítélve – nem téli, hanem nyári gumi van. A nyári gumik mintája jól láthatóan eltér a télitől: utóbbit apró barázdák tagolják, hogy jobban meg tudjon kapaszkodni a havas, latyakos felületeken, míg a nyári gumikon párhuzamosan futó vízelvezető csatornák vannak, pont úgy, mint a képen látható Aston Martin abroncsán.

A nyári gumikon párhuzamosan futó vízelvezető csatornák vannak

Nem kötelező, de életet menthet

Bár hazánkban nem kötelező télen téli gumit használni, ám mindenki tudja, hogy bizonyos hőmérséklet – átlagosan 7 fok – alatt a nyári gumi nem biztonságos, pontosabban a téli sokkal inkább az.

 

 

