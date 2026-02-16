Spórolni akart az Aston Martin tulajdonosa, halálos baleset lett a vége Győrben

Ahogy arról az Origo több cikkben is beszámolt, tragikus baleset történt szombaton délelőtt Győrben. Egy Aston Martin Vantage F1 Edition sportkocsi a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán nagy sebességgel közlekedve hirtelen áttért a szemközti sávba, majd nekicsapódott egy buszmegállónak, ahol egy ott várakozó 76 éves nőt halálra gázolt. Az 535 lóerős luxusautót egy 33 éves helyi férfi vezette, akit a baleset után a rendőrök előállítottak, és halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgattak. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a férfit őrizetbe vette és előterjesztést tesz letartóztatására.

Rommá tört az Aston Martin, amely halálra gázolt egy idős nőt, aki épp az unokájához készült Fotó: Kisalföld.hu

Olcsóbb lett volna egy szett téli gumi, mint most egy vadonatúj Aston Martint venni

A Blikk arról ír, úgy tűnik a győri aranyifjú spórolni akart az újonnan 80 millióba kerülő autón, mivel még februárban is nyári gumi volt a sportkocsin. A lap munkatársai kiszúrták, hogy néhány képen látható a kocsi kifordított jobb első kereke, amin – a mintázatból ítélve – nem téli, hanem nyári gumi van. A nyári gumik mintája jól láthatóan eltér a télitől: utóbbit apró barázdák tagolják, hogy jobban meg tudjon kapaszkodni a havas, latyakos felületeken, míg a nyári gumikon párhuzamosan futó vízelvezető csatornák vannak, pont úgy, mint a képen látható Aston Martin abroncsán.

A nyári gumikon párhuzamosan futó vízelvezető csatornák vannak

Nem kötelező, de életet menthet

Bár hazánkban nem kötelező télen téli gumit használni, ám mindenki tudja, hogy bizonyos hőmérséklet – átlagosan 7 fok – alatt a nyári gumi nem biztonságos, pontosabban a téli sokkal inkább az.