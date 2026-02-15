Figyelmeztetést adott ki a hatóság, miután kiderült: két, Magyarországon forgalmazott ásványvíz mikrobiológiai szempontból nem felelt meg az előírásoknak. A vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) végezte, amely az érintett termékeket azonnal visszahívta a boltok polcairól. Arra kérik a vásárlókat, hogy ha vettek ezekből, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére – adta hírül a Mindmegette.hu.
Szennyezett ásványvíz, ezek az érintett termékek
AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026.10.29
Tételszám: 250161057
Gyártó: AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft
Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 22.04.2027
Tételszám: 1295250653A
Gyártó: Magyarvíz Kft.
Forgalmazza: METRO Kereskedelmi Kft.
Ezért létfontosságú szervezetünk számára a vízfogyasztás
A testünk közel hatvan százaléka víz, így a folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen ahhoz, hogy szervezetünk megfelelően működjön. A víz segítségével jutnak el a sejtekhez a szükséges tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok, valamint így tud megszabadulni a szervezet a méreganyagoktól is.
A megfelelő hidratálás fontos szerepet játszik a vérképzésben, az emésztésben, az idegi és hormonális folyamatokban, valamint a testhőmérséklet szabályozásában. Ha nem iszunk eleget – vagy nem megfelelő minőségű italokat fogyasztunk – az hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.
Általános ajánlás szerint 10 testsúlykilogrammonként napi 350 ml víz fogyasztása javasolt.
Napi ajánlott folyadékbevitel életkor szerint
- 1–3 évesek: 1,1–1,3 liter
- 4–8 évesek: 1,6 liter
- 9–13 éves lányok: 1,9 liter
- 9–13 éves fiúk: 2,1 liter
- 14 év fölött – nők: 2 liter
- 14 év fölött – férfiak: 2,5 liter
