Figyelmeztetést adott ki a hatóság, miután kiderült: két, Magyarországon forgalmazott ásványvíz mikrobiológiai szempontból nem felelt meg az előírásoknak. A vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) végezte, amely az érintett termékeket azonnal visszahívta a boltok polcairól. Arra kérik a vásárlókat, hogy ha vettek ezekből, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére – adta hírül a Mindmegette.hu.

Az ásványvíz fogyasztása különösen ott fontos, ahol a csapvíz minősége nem megfelelő

Fotó: illusztráció/Pexels

Szennyezett ásványvíz, ezek az érintett termékek

AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.10.29

Tételszám: 250161057

Gyártó: AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft

Fotó: Nébih

Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 22.04.2027

Tételszám: 1295250653A

Gyártó: Magyarvíz Kft.

Forgalmazza: METRO Kereskedelmi Kft.

Fotó: Nébih

Ezért létfontosságú szervezetünk számára a vízfogyasztás

A testünk közel hatvan százaléka víz, így a folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen ahhoz, hogy szervezetünk megfelelően működjön. A víz segítségével jutnak el a sejtekhez a szükséges tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok, valamint így tud megszabadulni a szervezet a méreganyagoktól is.

A megfelelő hidratálás fontos szerepet játszik a vérképzésben, az emésztésben, az idegi és hormonális folyamatokban, valamint a testhőmérséklet szabályozásában. Ha nem iszunk eleget – vagy nem megfelelő minőségű italokat fogyasztunk – az hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

Általános ajánlás szerint 10 testsúlykilogrammonként napi 350 ml víz fogyasztása javasolt.

Napi ajánlott folyadékbevitel életkor szerint

1–3 évesek: 1,1–1,3 liter

4–8 évesek: 1,6 liter

9–13 éves lányok: 1,9 liter

9–13 éves fiúk: 2,1 liter

14 év fölött – nők: 2 liter

14 év fölött – férfiak: 2,5 liter

Tovább csökkent az élelmiszerek ára Magyarországon: egy szakportál kiszámolta, hogy egy azonos összetételű nagybevásárlás idén januárban már több mint 3 százalékkal olcsóbb volt, mint egy évvel korábban. Ha kíváncsi rá, hogy melyik termék nyerte az árcsökkenési versenyt, kattintson ide.