Ez az online csalók új módszere: márkás cipő helyett használt zokni lapul a csomagban

Márkás sportcipőt rendeltek jóhiszemű vásárlók az interneten, izgatottan bontották ki a csomagot, aztán jött a hideg zuhany. A dobozban ugyanis cipőnek nyoma sem volt, helyette használt zokni, üres teás doboz vagy teljesen értéktelen holmi lapult. Az átverés pedig nem egyedi eset, a rendőrség szerint a fiatal férfi hónapokon át így húzott le embereket országszerte – írta a Bors.

A legpofátlanabb átverés áldozatai száma nem kevés

Fotó: Shutterstock

A csaló különböző online csoportokban hirdette magát, főként népszerű, márkás termékekkel. Sportcipők, elektronikai kütyük, minden volt a kínálatban, ami gyorsan vevőre találhatott.

Átverés felsőfokon

A bizalom megszerzésére a férfi kifejezetten korrektnek tűnő módszereket alkalmazott. Gyakran csomagautomatás átvételt ajánlott, sőt, sok esetben utánvétes fizetést is engedélyezett. A vevők így azt hihették, biztonságban vannak. A csomag átvételekor azonban jött a döbbenet, a dobozban ugyanis sem cipő, sem elektronikai eszköz nem volt.

Volt, aki használt zoknit talált, mások üres édességes vagy teás dobozt, de akadt olyan is, aki egy teljesen értéktelen szemüveget bontott ki.

Amint a pénz gazdát cserélt, az eladó felszívódott. Letiltotta a vásárlókat, üzenetekre nem válaszolt, elérhetetlenné vált.

17 sértett, félmilliós kár

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság nyomozói végül pontot tettek az ügy végére. Az eljárás során 17 sértettet azonosítottak az ország különböző pontjairól. A kár összesen közel félmillió forint, az egyes átverések során 6 és 60 ezer forint közötti összegeket nyúlt le a gyanúsított. A fiatal férfit végül 17 rendbeli csalással gyanúsították meg, az ügyben a nyomozás pedig sikeresen lezárult.

Online vásárlásnál tehát mindig legyünk óvatosak! Gyanús hirdetések, túl jó ajánlatok és ismeretlen eladók esetén érdemes kétszer is meggondolni a fizetést vagy akár visszautasítani a csomag átvételét. Az online csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos tanácsok és friss figyelmeztetések a KiberPajzs oldalán érhetők el.