Hihetetlen magyarázatot adott tettére a férfi, aki a gyerekkel együtt lopta el az autót

A sülysápi autótolvaj különös történettel állt elő a Blikknek a bíróság folyosóján. A húszéves K. Milánt koptatott farmerben és fekete dzsekiben vezették be a Budapest Környéki Törvényszék épületébe péntek délután, ahol a letartóztatásáról döntöttek – írta a Blikk.hu.

Az óvodás fiú az autóban várta édesapját, amikor a szentmártonkátai fiatal bepattant a Ford Focusba és elhajtott

Fotó: Police.hu

A történet akkor kezdődött, amikor egy édesapa a két és fél éves kislányát vitte be a bölcsődébe, miközben a fiát, Levit, a járműben hagyta. A férfi azt hitte, lezárta az autót, de K. Milán ekkor pattant be a járműbe és elhajtott. A gyereket egy közeli kisbolt dolgozója találta meg Úriban, a tolvajt pedig Újszászon fogták el. A Fordban, amelyet autókulcs nélkül vezetett a gyanúsított, drogot is találtak és a nyomkövetőnek köszönhetően végig tudták követni az útját.

Én nem vittem el azt a kocsit és azt sem tudtam, hogy van benne egy gyerek, nem raktam ki őt sehol”

– állította K. Milán a Blikknek és hozzátette, hogy valójában Újszászon szerezte a kocsit hatvanezer forintért.

Amikor arról kérdezték, ki adta el neki, nem kívánt válaszolni. Elmondása szerint a rendszámot levették, az eladó pedig azt állította, a jármű ki van vonva a forgalomból, mert egy cég tulajdona volt, ami becsődölt. A férfi eredetileg százezer forintot kért, de végül hatvanezerben állapodtak meg.

Egyébként a barátnőmhöz mentem vonattal a településre, a kocsivásárlás után a házuktól nem messze pedig odajött egy ismerősöm. Kérdeztem, hogy nem tud-e eladó telefont, mire igennel válaszolt. Beálltam a kocsival az udvarába, rá két percre pedig már jöttek a rendőrök.

– mesélte tovább.

A rendőrök drogot is találtak abban az autóban, amit a tolvaj elvitt

Fotó: Police.hu

Az autó hátsó ülésen ült a kisfiú, mikor a tolvaj elhajtott a Ford Focusszal

A fiatal férfi kora ellenére hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. Összesen hét lopási ügyét egyesítették, amelyből hat személygépjármű és egy elektromos robogó volt. A legutóbbi lopása januárban történt. K. Milán erről is beszámolt:

Négy autót valóban elloptam, de a többi nem igaz. Ebből tavaly volt három és most januárban egy. A motornál csak társtettes voltam. Nem tudtam őket továbbadni, csak megtetszettek, ezért loptam. Mentem velük egy kört, aztán letettem őket. Hogy ennél a sülysápi esetnél egy gyerekkel vitték el az autót, csak a rendőrségen tudtam meg”

– nyilatkozta a férfi.