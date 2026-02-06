Hihetetlen magyarázatot adott tettére a férfi, aki a gyerekkel együtt lopta el az autót

A sülysápi autótolvaj különös történettel állt elő a Blikknek a bíróság folyosóján. A húszéves K. Milánt koptatott farmerben és fekete dzsekiben vezették be a Budapest Környéki Törvényszék épületébe péntek délután, ahol a letartóztatásáról döntöttek – írta a Blikk.hu.
A történet akkor kezdődött, amikor egy édesapa a két és fél éves kislányát vitte be a bölcsődébe, miközben a fiát, Levit, a járműben hagyta. A férfi azt hitte, lezárta az autót, de K. Milán ekkor pattant be a járműbe és elhajtott. A gyereket egy közeli kisbolt dolgozója találta meg Úriban, a tolvajt pedig Újszászon fogták el. A Fordban, amelyet autókulcs nélkül vezetett a gyanúsított, drogot is találtak és a nyomkövetőnek köszönhetően végig tudták követni az útját.
Én nem vittem el azt a kocsit és azt sem tudtam, hogy van benne egy gyerek, nem raktam ki őt sehol”
– állította K. Milán a Blikknek és hozzátette, hogy valójában Újszászon szerezte a kocsit hatvanezer forintért.
Amikor arról kérdezték, ki adta el neki, nem kívánt válaszolni. Elmondása szerint a rendszámot levették, az eladó pedig azt állította, a jármű ki van vonva a forgalomból, mert egy cég tulajdona volt, ami becsődölt. A férfi eredetileg százezer forintot kért, de végül hatvanezerben állapodtak meg.
Egyébként a barátnőmhöz mentem vonattal a településre, a kocsivásárlás után a házuktól nem messze pedig odajött egy ismerősöm. Kérdeztem, hogy nem tud-e eladó telefont, mire igennel válaszolt. Beálltam a kocsival az udvarába, rá két percre pedig már jöttek a rendőrök.
– mesélte tovább.
Az autó hátsó ülésen ült a kisfiú, mikor a tolvaj elhajtott a Ford Focusszal
A fiatal férfi kora ellenére hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. Összesen hét lopási ügyét egyesítették, amelyből hat személygépjármű és egy elektromos robogó volt. A legutóbbi lopása januárban történt. K. Milán erről is beszámolt:
Négy autót valóban elloptam, de a többi nem igaz. Ebből tavaly volt három és most januárban egy. A motornál csak társtettes voltam. Nem tudtam őket továbbadni, csak megtetszettek, ezért loptam. Mentem velük egy kört, aztán letettem őket. Hogy ennél a sülysápi esetnél egy gyerekkel vitték el az autót, csak a rendőrségen tudtam meg”
– nyilatkozta a férfi.
K. Milán ellen jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt indult eljárás. Ügyvédje, dr. Janklovics Ádám szerint védence az elfogása után rendőri bántalmazásról számolt be, amelynek szerinte jogi következményei lesznek.