Ön szerint mi történt ezekkel a kocsikkal?

Mintha ugyanaz a forgatókönyv ismétlődne újra és újra. Két különböző helyszínen, mégis kísértetiesen hasonló körülmények között találtak rá kiégett autókra Vas vármegyében. Az egyik jármű a Mesteri–Celldömölk közötti útszakaszon, a másik Celldömölk és Kemenesszentmárton között vált a lángok martalékává.

Kiégett autó az út szélén Celldömölk közelében

Fotó: 9500.hu

Kiégett autók Vas vármegyében, egyre több a megválaszolatlan kérdés

A helyszíneken sem sofőr, sem utas nem volt, az autók gazdáját egyelőre nem sikerült azonosítani. Bár senki sem sérült meg, a járművek kiegétek. A két eset közötti feltűnő egyezések – az elhagyott autók és a tisztázatlan tűzesetek – komoly kérdéseket vetnek fel.

A környéken élők nyugtalansága érthető, hiszen a forgalmas utak mentén álló, kiégett roncsok maradtak hátra, amelyek nemcsak baljós látványt nyújtanak, hanem közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatot jelentenek.

Azt, hogy a tűzeseteket egy féltékeny exbarátnő vagy vandálok, esetleg valamilyen bűncselekményből kifolyólag követték el, már vizsgálják a hatóságok. Ön szerint mi történt? Ha tudja a választ és az bűncselekményre utal, azonnal hívja a 112-őt!