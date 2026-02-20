A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség új részleteket hozott nyilvánosságra egy 23 éves fiatal hosszabb időre visszanyúló ügyeiről. 2023 novemberében a Tiszafüredi Járásbíróság három és fél év börtönre ítélte autólopás miatt, és több évre eltiltotta a járművezetéstől. Ám mielőtt börtönbe kellett volna vonulnia, újra „rossz útra tévedt” – írta a Szoljon.hu.

A fiatal férfi autólopásokkal és közlekedési szabályszegésekkel sodorta veszélybe a környéket

Forrás: A mellékelt képet az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette

Fénysorompó, autólopás és veszélyes vezetés

2024 márciusában a Karcag-Tiszafüred vasútvonal mellett futó vezetéket vágta és lopta el, ezzel több fénysorompót tett használhatatlanná. A cselekmény komoly kockázatot jelentett a vonatok és autósok biztonságára egyaránt.

Ezután két nap alatt két autót is megszerzett. Előbb Tiszaszőlősön egy lezárt gépkocsit vitt el Szolnokra, amivel a Zagyva-gáton fennakadt, ezért ott hagyta. Másnap hajnalban a szolnoki mentőállomás parkolójából egy lezáratlan járművet lopott, hogy visszautazzon Tiszaszőlősre, miközben egy ismerősét is felvette.

A kocsiból értékeket is eltulajdonított, többek között egy kapásjelző távvevőt és hibakód olvasót.

A férfi mindkét napon úgy ült a volán mögé, hogy el volt tiltva a vezetéstől. Így ez is büntetést von maga után.

Az ügyészség különös visszaesőként kezeli az elkövetőt és börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint járművezetéstől eltiltást javasol a bíróságnak.

Az ügyben a Tiszafüredi Járásbíróság fog döntést hozni.

A vasúti kábeleket dézsmáló és autólopó fiatal kalandjai után Kisújszálláson is „dolgozott” egy tolvaj. Úgy szedegette össze mások értékeit, mintha mind neki készült volna, sőt, még egy autót is elkötött, hogy legyen hova pakolni a zsákmányt.