Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

sofőr

Facebook-videó buktatta le a felelőtlen autóst, már várta a rendőröket

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmasat ment a közösségi médiában az a mezőkövesdi videó, amelyen egy sofőr sorozatos szabálytalanságait rögzítették. Többeket is közvetlen veszélybe sodort hajmeresztő előzéseivel a felelőtlen autós.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sofőrfelelőtlen autósvideóbalesetszabálytalanságrendőrség

Hatalmas felháborodást váltott ki az a mezőkövesdi felvétel, amelyen egy sofőr a gyalogosokat is veszélyeztetve, sorozatos szabálytalanságokat követett el. A rendőrség a videó alapján azonnal azonosította a felelőtlen manővereket végrehajtó személyt, így hamarosan rendőrkézre került a keresett autós – írta a Boon.hu.

Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre
Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre
Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség / Facebook

Már várta a rendőröket az autós

Saját bevallása szerint már számított a hatóságok érkezésére az a 25 éves mezőkövesdi férfi, aki ellen veszélyes manőverei miatt indult eljárás. A sofőr a rendőri elszámoltatás során azzal védekezett, hogy pusztán a türelmetlensége vitte rá a szabálytalanságokra a videón is látható autós.

Míg a mezőkövesdi sofőrnek a szabálytalanságai miatt kell felelnie, egy másik tragikus ügyben, ahol egy eltűnt pécsi édesapát kerestek, már a legrosszabb forgatókönyv igazolódott be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!