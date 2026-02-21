Facebook-videó buktatta le a felelőtlen autóst, már várta a rendőröket

Hatalmas felháborodást váltott ki az a mezőkövesdi felvétel, amelyen egy sofőr a gyalogosokat is veszélyeztetve, sorozatos szabálytalanságokat követett el. A rendőrség a videó alapján azonnal azonosította a felelőtlen manővereket végrehajtó személyt, így hamarosan rendőrkézre került a keresett autós – írta a Boon.hu.

Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség / Facebook

Már várta a rendőröket az autós

Saját bevallása szerint már számított a hatóságok érkezésére az a 25 éves mezőkövesdi férfi, aki ellen veszélyes manőverei miatt indult eljárás. A sofőr a rendőri elszámoltatás során azzal védekezett, hogy pusztán a türelmetlensége vitte rá a szabálytalanságokra a videón is látható autós.

