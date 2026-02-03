Ez nagyon durva: a zebrán, majd a járdán akarta levadászni haragosát a bepöccent győri nő

Egy hétköznapi átkelés az úton majdnem tragédiával végződött Győrben. Az autós üldözés akkor kezdődött, amikor a vádlott felismerte haragosát egy gyalogátkelőn, és indulatból felé kormányozta járművét. A Delmagyar.hu számolt be a meghökkentő leszámolásról.
Autós üldözés egy elmérgesedett viszály miatt
A vádirat szerint az 57 éves nő 2024 őszén közlekedett autójával Győrben, amikor egy zebrához érve észrevette a vele családi perben álló, 48 éves sértettet. Az indulatok ekkor kirobbantak belőle: a terhelt nem fékezett, hanem célzottan a gyalogátkelőn haladó nő irányába hajtott.
A konfliktus itt nem ért véget. A vádlott a menekülő sértett után a kerékpárútra, majd a járdára is felhajtott, miközben azzal fenyegette, hogy megöli.
Centimétereken múlt a tragédia
A sértett csak gyors reakciójának köszönhette az életét: balra kitérve sikerült elugrania a felé közeledő autó elől. Az üldözés közben a jármű többször is veszélyesen közel került hozzá.
A vádlott ezt követően a járdáról visszahajtott az úttestre, majd a zebrán keresztül folytatta útját.
Súlyos bűncselekmény miatt emeltek vádat
Az ügyben a Győri Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat. A jogszabályok alapján a nő akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.
Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat a közúti járművek vezetésétől, tekintettel az extrém kockázatú magatartásra.
A bíróság dönt a nő sorsáról
Az érdemi döntést a Győri Járásbíróság hozza majd meg, amely a bizonyítékok mérlegelése után határoz a büntetés mértékéről.
Az eset újabb példája annak, hogyan fajulhat el egy női viszály féktelen leszámolássá – ahol már nem szavak, hanem egy több száz kilós jármű válik fegyverré.
