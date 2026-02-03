Ez nagyon durva: a zebrán, majd a járdán akarta levadászni haragosát a bepöccent győri nő

Hírlevél
Egy személyes viszály pillanatok alatt életveszélyes üldözéssé fajult Győrben, amikor egy feldühödött nő az indulatainak engedve eredt a haragosa nyomába. Az autós üldözés során a vádlott még a járdára is felhajtott, miközben halálosan megfenyegette menekülő haragosát.
Egy hétköznapi átkelés az úton majdnem tragédiával végződött Győrben. Az autós üldözés akkor kezdődött, amikor a vádlott felismerte haragosát egy gyalogátkelőn, és indulatból felé kormányozta járművét. A Delmagyar.hu számolt be a meghökkentő leszámolásról.

autós üldözés
Autós üldözés a zebrán, haragosával akart leszámolni a bevadult nő
Fotó: Illusztráció/AFP

Autós üldözés egy elmérgesedett viszály miatt

A vádirat szerint az 57 éves nő 2024 őszén közlekedett autójával Győrben, amikor egy zebrához érve észrevette a vele családi perben álló, 48 éves sértettet. Az indulatok ekkor kirobbantak belőle: a terhelt nem fékezett, hanem célzottan a gyalogátkelőn haladó nő irányába hajtott.

A konfliktus itt nem ért véget. A vádlott a menekülő sértett után a kerékpárútra, majd a járdára is felhajtott, miközben azzal fenyegette, hogy megöli.

Centimétereken múlt a tragédia

A sértett csak gyors reakciójának köszönhette az életét: balra kitérve sikerült elugrania a felé közeledő autó elől. Az üldözés közben a jármű többször is veszélyesen közel került hozzá.

A vádlott ezt követően a járdáról visszahajtott az úttestre, majd a zebrán keresztül folytatta útját.

Súlyos bűncselekmény miatt emeltek vádat

Az ügyben a Győri Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat. A jogszabályok alapján a nő akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat a közúti járművek vezetésétől, tekintettel az extrém kockázatú magatartásra.

A bíróság dönt a nő sorsáról

Az érdemi döntést a Győri Járásbíróság hozza majd meg, amely a bizonyítékok mérlegelése után határoz a büntetés mértékéről.

Az eset újabb példája annak, hogyan fajulhat el egy női viszály féktelen leszámolássá – ahol már nem szavak, hanem egy több száz kilós jármű válik fegyverré.

