Megállíthatatlan volt a lopott kisbusz, rendőrautók tucatjai üldözték Szolnokig

Február 4-én, szerda délelőtt szokatlan és rendkívül veszélyes jelenetek játszódtak le a Tószeg–Szolnok közötti útszakaszon. Több rendőrautó autós üldözésbe kezdett egy lopott Mercedes Vitó után, amelynek sofőrje a rendőri felszólítások ellenére sem volt hajlandó megállni – írta a Szoljon.hu.

A filmszerű autós üldözés Szolnok egyik utcájában ért véget

Fotó: Beküldött / Szoljon.hu

Így zajlott az autós üldözés Szolnoknál

Egy szemtanú beszámolója szerint éppen a főúton haladtak Szolnok irányába, amikor egy traffipaxos rendőrautó hirtelen keresztbe fordult és eltorlaszolta az utat. Az intézkedő rendőr félreállásra intette az autósokat, de nem volt egyértelmű, hogy pontosan merre kellene kerülniük. Ekkor tűnt fel hátulról a nagy sebességgel közeledő rendőri konvoj. Több megkülönböztető jelzést használó jármű érkezett, előttük civil autók is haladtak, így első pillanatban nem lehetett tudni, ki a menekülő. Később derült ki, hogy egy Mercedes Vito volt az üldözés célpontja. A kisbusz a lezárt útszakaszon oldalról próbált elmenekülni és közben súrolta a szemtanú autójának elejét.

Kerékpárúton menekült a lopott kisbusszal

A szemtanú előtt haladó autó nem állt meg, hanem felhajtott a kerékpárútra, amit a menekülő kisbusz is követett. A rendőrök sem maradtak le, szolgálati járműveikkel szintén a bicikliúton folytatták az üldözést. A következő lehajtónál mind az üldözött, mind az üldözők visszatértek a főútra és nagy sebességgel haladtak tovább Szolnok belvárosa felé. A McHale környékén már több rendvédelmi egység is készenlétben várta őket, sőt egy rendőrautó a gátoldalon is feltűnt. Végül nem ott, hanem – egy felvétel tanúsága szerint – a Gyökér úti vastelepnél sikerült megállítani a kisbuszt.

A szemtanú szerint a helyzet utólag sokkal ijesztőbbnek tűnik, mint amilyennek akkor látszott.

Betörés is van az autótolvaj számláján

A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes február 4-én hajnalban megszerezte egy szolnoki ingatlan előtt parkoló, több millió forint értékű kisbusz indítókulcsát, majd elhajtott a járművel. A hatóságok azonnal körözést rendeltek el, adatgyűjtésbe kezdtek és elemezték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. Délelőtt a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyik, szolgálaton kívüli munkatársa Tiszakécske és Tiszajenő között felfigyelt a keresett járműre és értesítette a Tevékenységirányítási Központot. Több rendőri egységet vezényeltek a helyszínre Tószegről és Szolnokról, de a sofőr a rendőri jelzések ellenére sem állt meg, és menekülése közben számos közlekedési szabályt megszegett.

Végül az elfogás Szolnok egyik utcájában történt meg. A rendőrök előállították a jogosítvánnyal nem rendelkező, 32 éves szolnoki férfit, akiről kiderült, hogy egy nappal korábban egy helyi telephelyre is betört, ahonnan készpénzt, laptopot és mobiltelefont lopott el.

A nyomozók háromrendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és a letartóztatását kezdeményezték.