Így bukott le a gyerekkel együtt autót lopó szombathelyi fiatal – megszólalt a fiút elfogó rendőr

Egy édesapa csak a cumiért szaladt vissza a lakásba, de mire leért, hűlt helye volt az autójának és a benne ülő kisfiának. A megrémült gyermeket az elkövetők végül az utcán tették ki a kocsiból, ahol egy szemtanú talált rá, miközben a járművel tovább menekültek. A vakmerő autótolvaj azonosítása és lebuktatása Bándoli Gábor törzszászlós, sárvári körzeti megbízott érdeme, aki a Zsaru Magazinnak beszélt az ügy részleteiről – írta a Vaol.hu.

Gyanús volt a fiatal autótolvaj zsebében az Audi kulcs

Fotó: Zsaru Magazin

A szombathelyi gyermekrablásos autólopás ügyében egy rutinszerű előállítás hozott drámai fordulatot. Bándoli Gábor törzszászlós egy sárvári albérletben ütött rajta egy 16 éves fiún, aki egy intézetből szökött meg.

A motozás során a rendőr figyelmét azonnal felkeltette a fiú zsebéből előkerülő Audi-kulcs.

Bár a fiatal azt állította, hogy az apjáé, a nyomozó – aki már hallott az előző esti, gyereket is érintő lopásról – azonnal összekötötte a szálakat.

A gyanúsított és 16 éves társa végül beismerték: hirtelen ötlettől vezérelve kötötték el a járó motorú Audit és csak kocsikázás közben vették észre, hogy nincsenek egyedül. Amikor rájöttek, hogy egy kisfiú ül a hátsó ülésen, a gyermeket az utcán sorsára hagyták, a kocsit pedig Lukácsházán rejtették el.

Bándoli Gábor a Zsaru Magazinnak így mesélt a kulcsfontosságú pillanatról:

Ha egy 16 éves fiú zsebéből előkerül egy Audi slusszkulcsa, arra valószínűleg akkor is felfigyeltem volna, ha csak azt veszem alapul, amit a szolgálatirányító mondott a reggeli eligazításon, de erről a drámai cselekményről már előző este értesültem.”

A nyomozás feltárta, hogy a két fiatalkorú sorozatos bűnelkövető: korábban Ikervárról és Kőszegről is loptak autókat, egyikkel balesetet is szenvedtek. A gátlástalan autótolvaj és társa ellen most jármű önkényes elvétele, kiskorú veszélyeztetése és számos egyéb lopás miatt folyik eljárás, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.