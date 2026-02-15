Súlyos baleset történt az 51-es főúton, öten megsérültek – fotókkal

Két személygépkocsi ütközött vasárnap délelőtt Apostag térségében, az 51-es főút 74-es és 75-ös kilométere között. A Baon.hu információi szerint a baleset okozója a Pentelei-hídról levezető útról figyelmetlenül hajtott ki az 51-es főútra, és nem adta meg az elsőbbséget a tőle balról érkező másik autónak, amely a vétkes jármű oldalának csapódott.

Öten sérültek az 51-es főúton történt balesetben

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Vizsgálják a baleset körülményeit

Az ütközés következtében a vétkes sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, őt a tűzoltók emelték ki az összetört járműből. Két utasa könnyebben sérült, csakúgy, mint a vélten autó vezetője és a vele utazó két másik személy.

A karambol pontos körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

A helyszínen készített képgaléria megtekinthető itt.

