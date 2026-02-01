Audi versenyzett BMW-vel a belvárosban, csúnya baleset lett a vége – fotókkal

Szombaton este egy Audi haladt Szombathelyen, a kétszer két sávos Zanati úton a belvárosból kifelé, amikor áttért a szembejövő sávba és félfrontálisan ütközött egy mellékutcából szabályosan kikanyarodó Toyotával. A baleset következtében a vétlen sofőr könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba szállították – írja a Vaol.hu.

Városi autóversenyből alakulhatott ki a baleset Fotó: Vaol.hu

Így történhetett a baleset

A Vas vármegyei hírportált egy szemtanú arról tájékoztatta, hogy az Audi a belváros felől nagy sebességgel érkezett két másik járművel együtt, valószínűleg versenyeztek.

Elől egy BMW haladt a külső sávban, ezt érte utol az Audi, majd a jármű vezetője hirtelen balra húzta a kormányt, és a záróvonalat átlépve, a belső sávban haladó másik jármű mellett is elszáguldott.

Ekkor azonban megcsúszott, és a szembejövő sávban szabályosan érkező Toyotának csapódott. A BMW és a harmadik versenyző jármű ezután megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A Vaol információi szerint a történteket egy arra haladó Tesla kamerája rögzítette, ami nagyban könnyítheti a baleset körülményeinek tisztázását.

A karambol helyszínén készült képgalériát megtekintheti itt.

