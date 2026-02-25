Gól után rokkant meg a fiú: sokkoló baleset a balatoni táborban

Egy gól utáni érzelemkitörés változtatta meg örökre a kamasz életét a balatoni táborban. A baleset a Zánkai Erzsébet-tábor betonozott sportpályáján történt 2022 tavaszán, amikor egy nem megfelelően rögzített kézilabdakapu a fiúra zuhant. A Veol.hu közölt részleteket a horrorbalesetről.

Mentőhelikoptert riasztottak a sokkoló baleset helyszínére

Fotó: Illusztráció (Országos Mentőszolgálat/Facebook)

Baleset a zánkai sportpályán

A vádirat szerint az üdülő értékesítési vezetője még április végén megrendelést adott le az elkorhadt fa kapuk cseréjére. Az elsőrendű vádlott, Gy. István műszaki koordinátorként három beosztottját bízta meg a fém kézilabdakapu telepítésével.

A munkát asztalos végzettségű dolgozók végezték, noha a vád szerint lakatos szakemberek feladata lett volna. M10-es csavar helyett M12-es rögzítést kellett volna alkalmazniuk, és a beton szerkezetét is vizsgálni kellett volna. A kapunál, ahol a baleset történt, mindössze három csavarral rögzítették a szerkezetet a régi betonba.

Így következett be a súlyos sérülés

2022. május 18-án egy szobi diákokból álló kisebb társaság ment focizni a tábor pályájára. Egy gól után a kapus – feltehetően indulatból – belecsimpaszkodott a felső lécbe. A rögzítőcsavarok kiszakadtak, a 79 kilós kapu pedig ráborult.

A fiú eszméletét vesztette, sok vért vesztett. Társai próbálták ellátni, amíg a segítség megérkezett.

Amikor eltaláltam a felső lécet, a kapu előre-hátra ingott. Erre a veszélyre figyelmeztettem a többieket, amit kellett, hogy halljon a kapusunk, Levente is. Az iskolában is az volt a szokása, hogy gól után rácsimpaszkodott a felső lécre, vagy megrugdosta a kapufát. (...) Zánkán is ezt csinálhatta, de én nem láttam, hogy rádőlt a kapu – háttal álltam neki –, csak a csattanásra fordultam meg. Odarohantam, letéptem magamról a pólót, s odaszorítottam a füle mögé, ahonnan dőlt a vér. Láttam körülöttünk a kiszakadt csavarokat. Lassan jött az orvos, ezért rákiáltottam, hogy siessen

– idézte a balesetet elszenvedő fiú csapattársát a Veol.hu.

Láttam a felső kapufás lövést, amiben megrázkódott kapu. Nem gondoltam volna, hogy ebből később baj lesz. Úgy emlékszem, hogy egyik társunk emelte le Levente fejéről a kaput. Nem volt eszméleténél, sok vért vesztett. Sokkolt a történet

– mesélte megrendülten egy másik fiú. A szobi diákok a baleset másnapján hazautaztak.