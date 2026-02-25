Gól után rokkant meg a fiú: sokkoló baleset a balatoni táborban

Hírlevél
Egy felszabadult pillanat fordult át drámába a balatoni sportpályán. A baleset után egy 17 éves fiú életveszélyes koponyasérüléssel került kórházba, és maradandó agykárosodást szenvedett, miután rádőlt a 79 kilós fémkapu.
Egy gól utáni érzelemkitörés változtatta meg örökre a kamasz életét a balatoni táborban. A baleset a Zánkai Erzsébet-tábor betonozott sportpályáján történt 2022 tavaszán, amikor egy nem megfelelően rögzített kézilabdakapu a fiúra zuhant. A Veol.hu közölt részleteket a horrorbalesetről.

baleset
Mentőhelikoptert riasztottak a sokkoló baleset helyszínére
Fotó: Illusztráció (Országos Mentőszolgálat/Facebook)

Baleset a zánkai sportpályán

A vádirat szerint az üdülő értékesítési vezetője még április végén megrendelést adott le az elkorhadt fa kapuk cseréjére. Az elsőrendű vádlott, Gy. István műszaki koordinátorként három beosztottját bízta meg a fém kézilabdakapu telepítésével.

A munkát asztalos végzettségű dolgozók végezték, noha a vád szerint lakatos szakemberek feladata lett volna. M10-es csavar helyett M12-es rögzítést kellett volna alkalmazniuk, és a beton szerkezetét is vizsgálni kellett volna. A kapunál, ahol a baleset történt, mindössze három csavarral rögzítették a szerkezetet a régi betonba.

Így következett be a súlyos sérülés

2022. május 18-án egy szobi diákokból álló kisebb társaság ment focizni a tábor pályájára. Egy gól után a kapus – feltehetően indulatból – belecsimpaszkodott a felső lécbe. A rögzítőcsavarok kiszakadtak, a 79 kilós kapu pedig ráborult.

A fiú eszméletét vesztette, sok vért vesztett. Társai próbálták ellátni, amíg a segítség megérkezett.

Amikor eltaláltam a felső lécet, a kapu előre-hátra ingott. Erre a veszélyre figyelmeztettem a többieket, amit kellett, hogy halljon a kapusunk, Levente is. Az iskolában is az volt a szokása, hogy gól után rácsimpaszkodott a felső lécre, vagy megrugdosta a kapufát. (...) Zánkán is ezt csinálhatta, de én nem láttam, hogy rádőlt a kapu – háttal álltam neki –, csak a csattanásra fordultam meg. Odarohantam, letéptem magamról a pólót, s odaszorítottam a füle mögé, ahonnan dőlt a vér. Láttam körülöttünk a kiszakadt csavarokat. Lassan jött az orvos, ezért rákiáltottam, hogy siessen

– idézte a balesetet elszenvedő fiú csapattársát a Veol.hu.

Láttam a felső kapufás lövést, amiben megrázkódott kapu. Nem gondoltam volna, hogy ebből később baj lesz. Úgy emlékszem, hogy egyik társunk emelte le Levente fejéről a kaput. Nem volt eszméleténél, sok vért vesztett. Sokkolt a történet

– mesélte megrendülten egy másik fiú. A szobi diákok a baleset másnapján hazautaztak. 

Mentőhelikopterrel vitték kórházba

A sérült tanulót mentőhelikopterrel a győri kórházba szállították, ahol megállapították, hogy 

a koponyája betört, és az agyállománya is károsodott. Az orvosi szakvélemény szerint ez maradandó fogyatékosságot jelent, a fiatal hosszas intenzív osztályos kezelésre szorult.

Az ügy a Veszprémi Járásbíróság előtt folytatódik, ahol három karbantartó és felettesük felel a történtekért. A következő tárgyaláson igazságügyi szakértőket hallgatnak meg a baleset pontos körülményeinek tisztázására.

Így halt meg két magyar fiatal egy osztrák acélgyár mélyén

Föld alatti munkálatok közben történt a végzetes baleset Ausztriában. A tragédia során két vésztői fiatal meghalt, miután szén-monoxid került a levegőbe az acélgyár aknájában. A megrázó tragédiáról ide kattintva olvashat bővebben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

