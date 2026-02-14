Darabokra tört egy Aston Martin, miután buszmegállónak csapódott és elgázolt egy idős nőt

A baleset szombaton délelőtt történt a Szent István úton, azon a részen, ami a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca között van. Ez az egyik legforgalmasabb út a városban, így sokan láthatták, mi történt – írta a Kisalföld.hu.
Szinte semmi nem maradt épen a luxusautóból a baleset után
Az első információk szerint egy Aston Martin csapódott össze és az autó olyan súlyosan megrongálódott, hogy szinte teljesen összetört, gyakorlatilag totálkáros lett.
A riasztás után gyorsan kiérkeztek a tűzoltók, akik a többi hatósággal együtt kezdték meg a munkát. A beavatkozást a katasztrófavédelem emberei is segítették, akik biztosították a helyszínt és segítettek a mentésben.
Az autó elgázolt egy 80 éves nőt, aki a helyszínen meghalt.
A helyszínről egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából elszállítottak a mentősök.
A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták az Abda felé vezető oldalon, így ott egy ideig senki sem tudott közlekedni.