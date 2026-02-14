Darabokra tört egy Aston Martin, miután buszmegállónak csapódott és elgázolt egy idős nőt

A baleset szombaton délelőtt történt a Szent István úton, azon a részen, ami a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca között van. Ez az egyik legforgalmasabb út a városban, így sokan láthatták, mi történt – írta a Kisalföld.hu.

A sportautó eleje teljesen összeroncsolódott a baleset következtében, az alkatrészek több méterre szóródtak szét az úton

Fotó: kisalfold.hu/Nagy Gábor

Szinte semmi nem maradt épen a luxusautóból a baleset után

Az első információk szerint egy Aston Martin csapódott össze és az autó olyan súlyosan megrongálódott, hogy szinte teljesen összetört, gyakorlatilag totálkáros lett.

A riasztás után gyorsan kiérkeztek a tűzoltók, akik a többi hatósággal együtt kezdték meg a munkát. A beavatkozást a katasztrófavédelem emberei is segítették, akik biztosították a helyszínt és segítettek a mentésben.

Az autó elgázolt egy 80 éves nőt, aki a helyszínen meghalt.

A helyszínről egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából elszállítottak a mentősök.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták az Abda felé vezető oldalon, így ott egy ideig senki sem tudott közlekedni.