Ismert orvos halt meg a hétfői balesetben Hajdú-Biharban

Halálos baleset történt hétfő délután a 4808-as úton, Debrecen és Hosszúpályi között. Két személyautó ütközött össze frontálisan, miután az egyik jármű eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba – írta a Zaol.hu.

Halálos balesethez kellett riasztani a katasztrófavédelmet

Fotó: Vida Márton Péter/Haon

Háziorvos az áldozata a halálos balesetnek

A debreceni hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként az ütközés helyszínére. Az egyik sofőr a roncsba szorult, őt feszítővágó segítségével emelték ki az összeroncsolódott járműből.

A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, ám a férfi életét már nem sikerült megmenteni, a helyszínen meghalt. Később kiderült, hogy az áldozat Gombkötő Péter, pocsaji háziorvos volt.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy másik, 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalmat elterelték.

