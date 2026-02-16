Ennyit kapott a debreceni halálos balesetet okozó luxusautós - videó

Az Origo is beszámolt róla, hogy a Debreceni Járásbíróság folyosóján drámai jelenetek játszódtak le a három évvel ezelőtti halálos debreceni autóbaleset perében. Az autóbalesetben elhunyt Mázló Attila édesanyja, Agócs Anna a vádlott felé fordulva mutatta fel a fia holttestéről készült fotókat és azt kiabálta:

Összemlott a tárgyaláson a balesetben elhunyt Attila édesanyja Fotó: Bors

Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?"

Az asszony ezután összeomlott, mentő vitte kórházba.

Ítélet a baleset ügyében

Ahogy a Bors megírta, most ítélet született a debreceni autóbaleset ügyében. A bíróság három év fogházra ítélte Sz. Patrikot, és 4 év 2 hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A tragédia 2023. január 7-én történt a Vágóhíd utcai felüljárón. A 21 éves Mázló Attila éppen hazafelé tartott Létavértesre, amikor Volkswagenjével összeütközött a Sz. Patrik luxusautójával. Az ütközés olyan erejű volt, hogy Attila a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

A 21 évs Attila elhunyt a baleset következtében

Fotó: Olvasói/Bors

Az ügyészség szerint a vádlott jelentősen túllépte a megengedett sebességet. A szakértői vélemények alapján az ütközéskor körülbelül 90 km/órával haladt, ami az adott útszakaszon a megengedett sebesség közel kétszerese volt.

A vádlott nem érzi magát felelősnek

Sz. Patrik az utolsó szó jogán korábban azt mondta:

Sajnos már nem tudtam rajta segíteni. Nem ismerem el a bűncselekményt, mert nem hagytam el a forgalmi sávomat."

A védelem szerint nem bizonyított egyértelműen, melyik sávban történt az ütközés, és hiányolták a guminyomokat is. Felmentést kértek.

A bíróság azonban a szakértői véleményekre alapozva kimondta: Sz. Patrik felel Mázló Attila haláláért.

A család szerint példás büntetés született

Az ítélethirdetésen Attila édesanyja már nem vett részt, orvosai tanácsára távol maradt. A családot az édesapa képviselte, aki a Borsnak azt mondta:

Bíztunk benne, hogy az elkövető példás büntetést kap. Ez szerencsére így is lett. Az elkövető magatartása elkeserítő, hiszen az elhunyt gyermekemre próbálta kenni a balesetet. Remélem, másodfokon helybenhagyják a szigorú verdiktet!"

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádlott és védője azonban fellebbezett. Így a három év fogház egyelőre nem jogerős, az ügy másodfokon folytatódik.