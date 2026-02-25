Brutális képeken a fehérgyarmati baleset: csatornába csapódott az autó

Kedden riasztották az egységeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei városba. A baleset február 24-én történt Fehérgyarmaton, a Sport úton, ahol egy személygépkocsi a Gőgő-Szenke csatornába hajtott és ott elakadt – írja a Szon.hu.

A balesetben a csatorna vizébe csapódott a személyautó Fotó: Fehérgyarmati HTP/Szon.hu

Baleset Fehérgyarmaton: csatornába csapódott az autó

A jármű az ütközést követően megállt, és önerőből már nem tudott továbbhaladni. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

Az egység műszaki mentés keretében kivontatta a csatornába hajtott személygépkocsit, majd áramtalanította azt a további veszélyhelyzet megelőzése érdekében – közölte a katasztrófavédelem.

Nem sérült meg senki

Az elsődleges információk szerint a baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszínen készült fotókon jól látható, ahogy a gépkocsi eleje a csatornába csapódott, az autó orra a mederbe fúródva állt meg.

A mentés idején forgalmi fennakadás alakult ki a Sport út érintett szakaszán, a helyszínt a tűzoltók és a rendőrség biztosította.

