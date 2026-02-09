Ford csapódott templomkerítésnek, a sofőrt mentők szállították kórházba

Hírlevél
Nagykanizsán, a kiskanizsai városrészben karambol történt, amelyben két gépkocsi ütközött össze. A baleset során az egyik jármű a helyi templom kerítésének csapódott, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
templom kerítésfordsarlós boldogasszonyZala Vármegyei RendőrfőkapitányságtemplomsérülésbalesetNagykanizsarendőrség

Nagykanizsán a Bajcsy-Zsilinszky utcán közlekedett egy 45 éves helyi nő Ford típusú személygépkocsijával, amikor a Templom tér kereszteződésénél baleset történt – írta a Zaol.hu.

A baleset után a Ford a Sarlós Boldogasszony templom kerítésének ütközve állt meg
A baleset után a Ford a Sarlós Boldogasszony templom kerítésének ütközve állt meg
Fotó:  Zaol.hu/Szakony Attila

Két autó balesetezett Nagykanizsán – autómentő érkezett a helyszínre

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin százados elmondása szerint a balesetben egy 48 éves nő Suzuki gépjárművével nem biztosította a megfelelő elsőbbséget, így a két autó összeütközött.

Továbbá a rendőrség elmondta, hogy a Ford a karambol következtében a templom kerítésének csapódott és az autóban ülő nő könnyű sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínről rögtön kórházba szállították a sofőrt, az összetört Fordot pedig egy autómentő vitte el.

 

 

