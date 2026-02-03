Halálos baleset és teljes útzár a 44-es főúton – képek

Brutális erejű ütközés történt a 44-es főúton, ahol egy kisbusz és egy személygépkocsi rohant egymásba Nyárlőrinc térségében. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen lezárják az érintett útszakaszt, így az arra közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk a halálos kimenetelű baleset miatt – írta a Baon.hu.

Halálos baleset miatt teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Halálos kimenetelű baleset a 44-esen

A tragédiának egy áldozata van: az autó vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A mentőszolgálat munkatársai további két sérültet láttak el, akiket az elsősegélyt követően azonnal kórházba szállítottak. A műszaki mentés jelenleg is gőzerővel zajlik, a roncsok elszállítása folyamatban van, ám a 44-es főút érintett szakaszán a teljes útlezárás miatt továbbra is áll a forgalom. A balesetről készült megrázó képeket ide kattintva tekintheti meg.

