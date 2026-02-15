Mutatjuk a legújabb fejleményeket a szombati halálos Aston Martin-balesetről – képekkel és videókkal

Ahogy arról szombaton az Origo több alkalommal is beszámolt, brutális gázolás történt szombaton Győrben. Egy Aston Martin sportkocsi halálra gázolt egy nőt a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán. A baleset szombaton délelőtt 8 óra 45 perckor történt, amikor a luxusautó nagy sebességgel közlekedve hirtelen áttért a szemközti sávba, majd nekicsapódott a buszmegállónak, ahol egy ott várakozó idős nőt elsodort.

A halálos baleset során rommá tört Aston Martin

Fotó: kisalföld.hu

A brutális baleset következményei

Az idős hölgy a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentősök minden igyekezete ellenére sem sikerült megmenteni az életét, a helyszínen elhunyt.

Az idős hölgyön kívül az Aston Martin utasait, a 33 éves sofőrt fejsérüléssel, valamint az utasát, egy a 20 éves nőt megfigyelés céljából kórházba szállították. Maga az autó totálkárosra tört, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az eleje és az oldala.

Őrizetbe vették a luxusautó sofőrjét

Ahogy arról a Vaol.hu beszámolt, közleményt adott ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, ahol arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a balesetben érintett Aston Martin sofőrjét őrizetbe vették: