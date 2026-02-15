Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

halálos baleset

Mutatjuk a legújabb fejleményeket a szombati halálos Aston Martin-balesetről – képekkel és videókkal

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálos balesetet okozott egy Aston Martin szombaton Győr belvárosában. Az áldozat egy idős hölgy volt, aki a buszmegállóban várakozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetidős hölgybuszmegállósofőrőrizetbe vételAston Martintragédiarendőrség

Ahogy arról szombaton az Origo több alkalommal is beszámolt, brutális gázolás történt szombaton Győrben. Egy Aston Martin sportkocsi halálra gázolt egy nőt a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán. A baleset szombaton délelőtt 8 óra 45 perckor történt, amikor a luxusautó nagy sebességgel közlekedve hirtelen áttért a szemközti sávba, majd nekicsapódott a buszmegállónak, ahol egy ott várakozó idős nőt elsodort.

baleset
A halálos baleset során rommá tört Aston Martin
Fotó: kisalföld.hu

A brutális baleset következményei

Az idős hölgy a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentősök minden igyekezete ellenére sem sikerült megmenteni az életét, a helyszínen elhunyt. 

Az idős hölgyön kívül az Aston Martin utasait, a 33 éves sofőrt fejsérüléssel, valamint az utasát, egy a 20 éves nőt megfigyelés céljából kórházba szállították. Maga az autó totálkárosra tört, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az eleje és az oldala.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

 

Őrizetbe vették a luxusautó sofőrjét

Ahogy arról a Vaol.hu beszámolt, közleményt adott ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, ahol arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a balesetben érintett Aston Martin sofőrjét őrizetbe vették:

A 33 éves sofőrt előállították, és halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a férfit őrizetbe vette és előterjesztést tesz letartóztatására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!