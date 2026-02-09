Halálos balesettel kezdődött a hét - képek

Hétfő délután két személyautó csapódott egymásnak Debrecen és Hosszúpályi között, a helyszínre pedig azonnal riasztották a katasztrófavédelem szakembereit. Az egységeknek feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a roncsok közé szorult utast, a baleset során az egyik sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét – írta a Haon.hu.

Halálos balesethez kellett riasztani a katasztrófavédelmet

Fotó: Vida Márton Péter/Haon

Durva képek készültek a balesetről

A hatósági tájékoztatás szerint a tragédiát az okozta, hogy az egyik autó váratlanul átsodródott a szemközti sávba, ahol elkerülhetetlenné vált a frontális karambol. A műszaki mentés és a nyomrögzítés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, a helyszín súlyosságát pedig a galériánkban összegyűjtött megrázó felvételek tanúsítják. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

