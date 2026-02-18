Megszólalt a szabolcsi halálos balesetben elhunyt férfi lánya

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a környéket, miután Nyírbátor és Máriapócs között két emberéletet követelt az ütközés. Egy harmadik enmbert mentőhelikopterrel, életveszélyes állapotban vittek kórházba a képek alapján brutális baleset helyszínéről – írta a Szon.hu.

Halálos balesetben vesztette el édesapját

Fotó: Sipeki Péter

Horrorisztikus frontális baleset Nyírbátornál

Felfoghatatlan családi tragédiáról számolt be a TV2 Tényeknek az a gyászoló nő, akinek az édesapja meghalt.

A szerencsétlenség akkor történt, amikor egy szódát szállító kisteherautó szabálytalan előzésbe kezdett, és frontálisan eltarolta az áldozatok Opeljét.

A sofőrként ülő apa és a hátsó ülésen utazó rokonuk azonnal meghalt, az asszony férjét pedig életveszélyes állapotban, roncsok közé szorulva találták meg.

A lánya zokogva emlékezett vissza a végzetes reggelre:

Bárcsak vissza tudnánk forgatni az időt, és ne engedtük volna elindulni őket, de ezt már nem tehetjük”

– mondta megtörten. Miközben a család a túlélőért imádkozik, akinek több belső szervét is műteni kellett a baleset után, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a kisteherautó 53 éves vezetőjének felelősségét. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.