Egy pillanat választotta el a haláltól a rendőrt Ajkán – videó

Egy hétköznapi közúti igazoltatásból kis híján életveszélyes baleset lett Ajkán, ahol egy helyi járőr éppen igazoltatott, amikor egy arra haladó autó irányíthatatlanná vált – írta a Veol.hu.

A figyelmetlen sofőr járműve letért az útról és az igazoltatás helyszínére hajtott, csak hajszálon múlt a súlyos baleset

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Centiken múlt az ütközés, egy pillanatnyi figyelmetlenség majdnem balesethez vezetett

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint egy közeledő autós figyelmetlenségből letért az úttestről és közvetlenül az intézkedő rendőr, valamint az igazoltatott személy irányába sodródott

Az elszabadult jármű végül nekicsapódott a kerítésnek és ennek köszönhetően állt meg, így szerencsére nem történt meg a súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet.

A rendőrség által közzétett felvételen jól látható, milyen kevésen múlt az ütközés.

A hatóságok ismételten hangsúlyozzák, a közlekedési szabályok betartása és a folyamatos figyelem nemcsak a járművezetők, hanem minden közlekedő biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Egyetlen pillanatnyi kihagyás is végzetes következményekkel járhat.

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor egy látszólag rutinszerű közúti ellenőrzés súlyosabb ügybe torkollt. Egy másik igazoltatás során egy apa és lánya bukott le, akik hamis bizonyítványokkal. A rendőröknek a sofőr gyanús viselkedése tűnt fel, ami végül egy komolyabb bűncselekmény felderítéséhez vezetett.