Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Az USA hadat üzent Putyinnak – új szinten a konfliktus

veszprém vármegyei

Egy pillanat választotta el a haláltól a rendőrt Ajkán – videó

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hajszálon múlt a tragédia Ajkán. Egy közúti ellenőrzés közben kis híján életét vesztette egy rendőr, amikor egy figyelmetlen sofőr letért az útról és az igazoltatás helyszínére hajtott. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt halálos baleset – az esetről videó is készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
veszprém vármegyeikerítésajkánbalesetigazoltatássofőrrendőrségfigyelmetlen

Egy hétköznapi közúti igazoltatásból kis híján életveszélyes baleset lett Ajkán, ahol egy helyi járőr éppen igazoltatott, amikor egy arra haladó autó irányíthatatlanná vált – írta a Veol.hu.

A figyelmetlen sofőr járműve letért az útról és az igazoltatás helyszínére hajtott, csak hajszálon múlt a súlyos baleset
A figyelmetlen sofőr járműve letért az útról és az igazoltatás helyszínére hajtott, csak hajszálon múlt a súlyos baleset
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Centiken múlt az ütközés, egy pillanatnyi figyelmetlenség majdnem balesethez vezetett

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint egy közeledő autós figyelmetlenségből letért az úttestről és közvetlenül az intézkedő rendőr, valamint az igazoltatott személy irányába sodródott

Az elszabadult jármű végül nekicsapódott a kerítésnek és ennek  köszönhetően állt meg, így szerencsére nem történt meg a súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet.

 A rendőrség által közzétett felvételen jól látható, milyen kevésen múlt az ütközés.

A hatóságok ismételten hangsúlyozzák, a közlekedési szabályok betartása és a folyamatos figyelem nemcsak a járművezetők, hanem minden közlekedő biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Egyetlen pillanatnyi kihagyás is végzetes következményekkel járhat.

 

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor egy látszólag rutinszerű közúti ellenőrzés súlyosabb ügybe torkollt. Egy másik igazoltatás során egy apa és lánya bukott le, akik hamis bizonyítványokkal. A rendőröknek a sofőr gyanús viselkedése tűnt fel, ami végül egy komolyabb bűncselekmény felderítéséhez vezetett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!