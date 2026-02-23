Hármas karambol miatt fél tucat kutyával ragadt autójában egy sofőr

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentőegységek a 834-es főúton történt balesethez, ahol a sárvári tűzoltóknak nemcsak a roncsok áramtalanításáról, hanem különleges mentésről is gondoskodniuk kellett – írta a Borsonline.hu.

Hármas baleset miatt ragadt kutyáival az autóban egy sofőr

Fotó: Shutterstock

Emberek mellett kutyák is érintettek voltak a balesetben

Míg a teherautókban összesen hárman tartózkodtak, a személyautó sofőrje mellett hat kutya is az összeroncsolódott jármű fogságába esett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók sikeresen kimentették az ebeket a kocsiból, mielőtt a műszaki mentés befejeződött volna.

A nagysimonyi hármas karambol helyszínelése mellett egy megrázó bűnügyi hír is napvilágot látott: a hatóságok lecsaptak egy ráckevei családra, akik saját kiskorú gyermeküket is bevonták a drogkereskedelembe.