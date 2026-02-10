„El se hiszem, kedden még itt volt velünk” – hazafelé indult, de már sosem érkezett meg a 31 éves Zsolt

Tragikus baleset történt vasárnap hajnalban, február 8-án az erdélyi 1-es számú főúton. Egy 31 éves, magyar férfi, D. Zsolt hazafelé tartott, de az útja végzetes fordulatot vett egy baleset miatt, otthonába már soha nem érkezett meg – írta a Borsonline.hu.

A személyautó a baleset után szinte teljesen összeroncsolódott, a 31 éves sofőr életét már nem lehetett megmenteni

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Jogosítvány nélkül vezetett a teherautó sofőrje – eljárás indult a baleset ügyében

A rendőrségi adatok szerint hajnali két óra körül egy 36 éves, Harangmezőről származó teherautós egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget, figyelmen kívül hagyta a STOP táblát és a főútra hajtva összeütközött egy szabályosan közlekedő kocsival.

Az ütközés ereje pusztító volt.

Zsolt autója gyakorlatilag felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a férfi pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A mentők, tűzoltók és orvosok minden igyekezete ellenére a fiatal férfi a helyszínen meghalt. Zsolt a Hajdú-Bihar vármegyei Bors községben élt és épp a település irányába haladt, amikor a tragédia bekövetkezett.

A Bihari Napló értesülései alapján a teherautó vezetőjét a baleset után azonnal megszondáztatták, de sem alkohol, sem kábítószer fogyasztását nem mutatták ki nála.

A hatóságok ugyanakkor megállapították, hogy az áldozatnak nem volt jogosítványa.

A tragédia híre mélyen megrázta a helyi közösséget. Zsoltot sokan ismerték és szerették, barátai még mindig képtelenek feldolgozni a történteket:

Nem tudjuk még felfogni sem, hogy egyik nap még beszélsz valakivel, most pedig a temetésére készülünk. Az ember azt várja, hogy bármikor csöröghet a telefonja és ő hív"

– mondta egyik barátja megtörten. Egy másik ismerőse pedig arról számolt be, hogy mindössze néhány nappal korábban még együtt voltak:

Őszinte részvétünk, el se hiszem, kedden még itt volt velünk. El se hisszük, hogy ez megtörtént most vele"

– fogalmazott.

Zsoltot február 11-én, kedden délután kísérik utolsó útjára a biharszentjánosi temetőben.

Az ügyben a rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot, gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint jogosítvány nélküli járművezetés miatt indult eljárás a teherautó sofőrje ellen.