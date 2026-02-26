A halálba zuhant egy férfi Heves vármegyében

Heves vármegyében egy férfi szomszédját napi négy órában, bejelentés nélkül alkalmazta a családi gazdaságában. 2023 júniusában arra kérte, javítsa meg a vihar miatt megrongálódott gabonatároló tetejét. A homlokrakodógép kanala felemelte a tetőre a férfit, ekkor történt meg a végzetes baleset. A gazda nem számolt azzal, hogy a hullámpala-fedés öreg és törékeny, és nem bírja majd el a felnőtt férfi súlyát – írta a Borsonline.hu.

Közel hat métert zuhant egy férfi a hevesi balesetben egy gabonatároló tetejéről

Fotó: Illusztráció: Donka Ferenc/MTI Fotószerkesztõség

A szomszéddal történt halálos baleset

A férfi a beszakadt tetőről közel hat métert zuhant a betonra, és a helyszínen azonnal meghalt. A gazda több munkavédelmi előírást is megszegett,

így halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat ellene.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott az ügyében.