Téli pokol az utakon: tömegkarambol bénítja Fejér vármegyét

Több karambol is megbénította a közlekedést Fejér vármegyében. A 81-es főúton és az M7-esen egyszerre alakultak ki súlyos balesetek – írta a Feol.hu.

Mentők és tűzoltók a tömegbaleset helyszínén Söréd közelében

Fotó: Katvéd / Illusztráció

Forgalomkorlátozások és több baleset is történt a téli káosz miatt

Súlyos baleset történt Söréd közelében a 81-es főúton. Egy személyautó, egy kisteherautó és egy kamion ütközött össze. A móri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek. A közlekedés a 17–18. kilométernél rendőri felügyelet mellett, félpályán halad.

Az M7-es autópályán korábban kamionbaleset miatt leállt a forgalom, és bár a zárat feloldották, a 100-as km-nél újabb karambol történt, így ismét torlódás alakult ki. A járműveket a 105-ös km-nél a 7-es főút felé terelik.

A téli időjárás és a balesetek miatt jelentősen lassult a forgalom Fejér vármegyében, a hatóságok folyamatosan irányítják a mentést és a közlekedést.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján a helyszínről egy 40 év körüli férfit és egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Szerdán délután súlyos közlekedési baleset történt Dorogon, a Bányász körönd közelében, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A sérültek ellátására a baleset helyszínére egy mentőhelikoptert és a tűzoltókat is riasztották.