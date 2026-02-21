Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

baleset

Balesetet okozott, de amit utána tett, az még szörnyűbb

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik egy sofőr azonosításához, aki megállás nélkül elhajtott egy ütközés helyszínéről. A hatóságok cserbenhagyás vétsége miatt indítottak büntetőeljárást, mivel az ismeretlen elkövető nem nyújtott segítséget, miután megtörtént a baleset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetcserbenhagyásautópályakarambolsegítségcserbenhagyásos balesetsofőr

A győri nyomozók büntetőeljárást indítottak egy ismeretlen sofőr ellen, aki segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről. A hatóságok nagy erőkkel keresik azt a gépjárművezetőt, aki a felelősségvállalás helyett a menekülést választotta, miután bekövetkezett a baleset – írta a Kisalföld.hu.

baleset autópálya
Hogy elkerülje a balesetet, hírtelen kellett fékeznie a vétlen sofőrnek (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Segítségnyújtás nélkül hajtott el a baleset okozója

Az M1-es autópályán egy szürke autó sofőrje figyelmetlen sávváltásával sodort veszélybe egy mellette haladó járművet, amely az ütközés elkerülése végett a szalagkorlátnak csapódott. A felelőtlen sofőr megállás nélkül továbbhajtott, miután bekövetkezett a baleset.

Míg az autópályán történt cserbenhagyás elkövetőjét még keresik, a mezőkövesdi rendőröknek egy internetre felkerült videó segítségével már sikerült azonosítaniuk azt a szabálytalan sofőrt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!