Megrázó fotók a két halálos áldozatot követelő baleset helyszínéről

Halálos baleset történt hétfőn Nyírbátor és Kállósemjén között, ahol egy Opel Astra és egy szódavizet szállító kisteherautó karambolozott frontálisan. A kiérkező tűzoltók feszítővágó segítségével két személyt emeltek ki az összeroncsolódott gépkocsiból, de az életüket már nem lehetett megmenteni – számolt be a Szon.hu.

Az Opelben ülők vesztették életüket a balesetben Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Nem élték túl a balesetet

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat közölte:

A helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert riasztottunk. A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. Egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink mentőhelikopterrel kórházba.”

A szerencsétlenség helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

