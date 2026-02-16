Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Wow!

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

baleset

Megrázó fotók a két halálos áldozatot követelő baleset helyszínéről

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Személygépkocsi és kisteherautó karambolozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A baleset következtében egy nő és egy férfi vesztette életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetopel astranyírbátorkállósemjénhalálos balesetkisteherautóhalálos áldozat

Halálos baleset történt hétfőn Nyírbátor és Kállósemjén között, ahol egy Opel Astra és egy szódavizet szállító kisteherautó karambolozott frontálisan. A kiérkező tűzoltók feszítővágó segítségével két személyt emeltek ki az összeroncsolódott gépkocsiból, de az életüket már nem lehetett megmenteni – számolt be a Szon.hu.

Az Opelben ülők vesztették életület a balesetben
Az Opelben ülők vesztették életüket a balesetben Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Nem élték túl a balesetet

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat közölte:

A helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert riasztottunk. A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. Egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink mentőhelikopterrel kórházba.” 

A szerencsétlenség helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Halálos gázolás történt szombaton Győrben, az áldozat egy idős hölgy volt, aki a buszmegállóban várakozott. A tragédiát egy Aston Martin sofőrje okozta, aki úgy tűnik, nemcsak a megengedett sebességet lépte túl jelentősen, hanem egy másik komoly hibát is elkövetett: februárban is nyári gumi volt a luxuskocsin.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!