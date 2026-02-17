Kigyulladt egy Budapestre tartó busz, a sofőr a lángok közt vesztette életét

Halálos baleset rázta meg a rózsahegyi járásban található Oszada települést kedd reggel. Azon az úton, amely Rózsahegyet köti össze Besztercebányával, egy Krakkóból Budapestre tartó lengyel távolsági busz frontálisan összeütközött egy fával megpakolt teherautóval – írta a Borsonline.hu.

A sofőr a fülkébe ragadva rögtön meghalt a baleset helyszínén

A sofőr szörnyethalt a balesetben

A busz sofőrje beszorult a vezetőfülkébe és a jármű a becsapódás után kigyulladt. A férfi nem tudott kimenekülni, a helyszínen életét vesztette.

A mentők nagy erőkkel érkeztek és közel harminc utast vizsgáltak meg. A legtöbben lengyel állampolgárok voltak. Az ellátás után mentesítő járatokkal a közeli Liptovské Revúce községházára vitték őket, ahol biztonságban várhatták a további segítséget.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Petra Klimešová így nyilatkozott:

Négy mentőautót küldtünk ki egy autóbusz és egy kamion karamboljához. Egy 53 éves férfi többszörös sebesülést szenvedett, őt a rózsahegyi kórházba szállítottuk, míg egy 47 éves nőt combcsonttöréssel és fejsérüléssel a besztercebányai kórházba vittünk. Egy 37 éves nő, aki a fejét és a karját ütötte be, elutasította a további ellátást.”

A kamion sofőrjét a rendőrök alkoholszondával ellenőrizték, de nem ivott, józan volt.

A baleset miatt az érintett útszakaszt hosszú órákra teljesen lezárták. A tűzoltók dolgoztak a roncsok eltakarításán, miközben a rendőrség vizsgálni kezdte, pontosan mi vezetett a tragédiához.

