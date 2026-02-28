Szemébe sütött a nap, ezért nem tudta időben elkerülni a sorompót – videó

A tavasz első napsugarai sokaknak a jó időt jelentik, de az utcán így s előfordulnak a váratlan balesetek. Bátonyterenyén egy 73 éves férfi az elektromos rollerével haladt február 25-én szerdán, amikor – valószínűleg a napfény miatt – nem vette észre a leeresztett sorompót és nekiütközött – írta a Nool.hu.
Balesetveszély elektromos rollerrel – a napfény alatt se legyél óvatlan!
Szerencsére az idős úr csak könnyebb sérüléseket szenvedett el. A felvételen látszik, hogy a sorompó jól látható helyen volt, de a nap alacsonyan állhatott és közvetlenül a férfi szemébe sütött, jelentősen rontva a látásviszonyokat. Ez nemcsak az autósokra, hanem a kerékpárosokra, rolleresekre és gyalogosokra is komoly balesetveszélyt jelent.
A rendőrség hangsúlyozza, hogy ilyen időben különösen fontos a figyelem. Napellenző, UV-szűrős napszemüveg, lassítás vagy megállás is sokat segíthet. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy valaki megsebesüljön.
Bár ez a baleset nem végződött súlyos sérüléssel, jól mutatja, hogy a napsütés és a jó idő önmagában nem jelenti, hogy az út biztonságos – a látási viszonyok romlása alattomos balesetveszélyt hordoz minden közlekedőnek.
Miközben az utcán a vakító napsütés miatt könnyen történhet baleset, Zalaegerszeg közelében egy sokkal komolyabb ütközés is történt. Egy hatalmas kamion az árokban kötött ki és egy embert kórházba kellett szállítani.