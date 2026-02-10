Hihetetlen baleset: lenyelt egy kanalat a nő, hogy ne fulladjon meg

Egy 17 centis kanalat nyelt le a 28 éves Reymy Amelinckx, amikor kutyája az ölébe szökkent, miközben ő a kanapéján ülve joghurtot evett és üzenetet írt a telefonján. Amikor a belga nő magyar vizslája, Marley teljes erővel ráugrott, Reymynek megakadt a kanál a torkán. A döbbenetes balesetről a Borsonline.hu számolt be a Metro cikke alapján.

Döbbenetes baleset: döntenie kellett, lenyeli vagy megfullad

Fotó: Jam Press/Reymy Amelinckx

Az első pillanatban még a pánik lett rajta úrrá: felállt és arra gondolt, hogy az ujjaival megpróbálja kipiszkálni a torkából a kanalat. Azonban rájött, hogy annyi ideje nincs, így el kellett döntenie, hogy lenyeli az evőeszközt, vagy megfullad miatta. Végül úgy döntött, hogy lenyeli, és a legnagyobb meglepetésére a kanál probléma nélkül siklott a gyomrába.

Orvosi ellátást igényelt a baleset

Az orvoslátogatóként dolgozó nő annyira szégyellte a történteket, hogy amikor partnere hazaért, nem akarta elmondani neki. Addigra már amúgy is teljesen normálisan érezte magát, vacsora után azonban rájött, hogy a dolog sokkal komolyabb, mint hitte.

Végül orvoshoz fordult, és két nappal később a kórházban távolították el a gyomrából a kanalat. Mivel nem tudták elfordítás nélkül kiszedni, Reymy egy kisebb gyomorvérzést kapott, de leginkább a torka fájt, amikor kihúzták a 17 centis evőeszközt. Szerencséjére maradandó sérülést nem szenvedett, a kanalat pedig megtartotta emlékként.

Nem volt ilyen szerencsés az az 58 éves férfi, aki azért hívta a mentőket, mert rosszul lett budapesti munkahelyén. Bár a mentőegység 15 perc alatt a megadott címhez ért, de a hatalmas, több épületből álló irodakomplexumban csak egy óra múlva találtak rá az addigra eszméletlen betegre. Hogy miként végződött az eset, azt elolvashatja itt.