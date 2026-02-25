Leomlott egy észak-komáromi irodaépület tetőrésze, egy ember meghalt – helyszíni fotókkal

Szerdán délelőtt váratlanul leszakadt egy irodaépület tetőrésze Észak-Komáromban, az omlás következtében egy ember életét vesztette. A baleset a Kertész (Záhradnícka) utcában található Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjának bejárati részénél történt, ahol egy másik személy is megsérült, őt kórházba szállították – írja a Kemma.hu a sziakomarom.sk beszámolója alapján.

Tragikus baleset Észak-Komáromban: leszakadt tetőrész követelt emberéletet

Fotó: Polícia SR – Nitriansky kraj/Facebook

A helyszínre azonnal kivonultak a hatóságok, a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, amely az épület közelében szállt le. A környéket lezárták, a rendőrség biztosította a helyszínt a mentés és a későbbi vizsgálat idejére.

Vizsgálják a tragikus baleset okait

A komáromi rendőrök és építésügyi hatóságok megkezdték az épület szerkezeti vizsgálatát, hogy kiderítsék, milyen tényezők – például szerkezeti gyengeség, karbantartási hiányosság vagy egyéb kiváltó ok – játszhattak szerepet az omlásban.

Forrás: Polícia SR – Nitriansky kraj/Facebook

Buszbaleset történt kedd reggel a 48-as főúton, Debrecen és Vámospércs között, ahol egy távolsági járat és egy személyautó ütközött össze. Több sérültet kórházba kellett vinni.