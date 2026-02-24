Hármas karambol az M0-son, óriási a káosz

Összeütközött két kamion és egy furgon, az M0-s autóút 25-ös kilométerénél, Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon – adta hírül a Katasztrófavédelem. A súlyos baleset miatt jelentős dugó van kialakulóban.

Brutális baleset az M0-áson: két kamion és egy furgon ütközött

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán (illusztráció)

Brutális baleset, mentőhelikoptert is riasztottak

A szerencsétlenség következtében a furgonba egy ember beszorult, őt a főváros hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadítják ki. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A környéken jelentős torlódásra kell számítani.

Hétfőn az 51-es főúton történt egy súlyos baleset, amelyben az érintett Peugot gépjármű szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott.