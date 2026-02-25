Torlódásba rohant az M1-esen: halálos baleset miatt emeltek vádat egy kamionsofőr ellen – videóval

Vádat emelt az ügyészség a vétkes kamionsofőr ellen. A baleset 2025. június 2-án történt az M1-es autópályán, Budapest felől Győr irányába, ahol munkavégzés miatt forgalmi torlódás alakult ki – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

Halálos baleset az M1-es autópályán Fotó: Részlet a Magyarország Ügyészsége videójából

Baleset az M1-es autópályán a torlódás miatt

A vádirat szerint az elkövető a külső forgalmi sávban vezette a nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényt. Előtte, ugyanebben a sávban haladt a sértett tehergépkocsijával.

A torlódás miatt a sértett az előtte lassító, majd megálló jármű mögött – mindkét irányjelzőjének egyidejű működtetése mellett – megállt.

Későn észlelte a megálló járművet

Az elkövető a vádirat szerint késedelmesen észlelte az előtte álló tehergépkocsit. Vészfékezéssel próbálta elkerülni az ütközést, de járműve nagy erővel a sértett teherautójának hátsó részébe csapódott.

A lökés következtében a vétlen jármű az előtte szintén álló járműszerelvény pótkocsijának sodródott.

A helyszínen életét vesztette

A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A Tatabányai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség indítványa szerint a Tatai Járásbíróság a vádlottat végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra ítélheti. A balesetről készült videót itt tudja megtekinteni!

