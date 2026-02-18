Kamion alá kanyarodott egy autó a sztrádán – videón a döbbenetes baleset

Döbbenetes baleset történt az M3-as autópályán hajnalban, amelyben egy kamion és egy személyautó ütközött. Elsőre talán nem tűnik különlegesnek a szerencsétlenség, hiszen naponta történnek kisebb-nagyobb balesetek az ország útjain, de ebben az ügyben kamerafelvétel is készült. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közösségi oldalán osztott meg egy videót az ütközésről – írta a Haon.hu.

Egy figyelmetlen pillanat okozta a a balesetet az M3-ason

Fotó: Facebook / MKIF Zrt. - Az ország útja

Figyelmetlenség vezetett a balesethez

A közlemény szerint az ütközés idején gyér volt a forgalom, mégis a karambol pillanatában az autó sofőrje későn vette észre a kamiont, hirtelen kormányzott, az autó pedig irányíthatatlanná vált.

Ez nem balszerencse, ez nem egy rossz pillanat. Ez nagy valószínűséggel figyelmetlenség

– hangsúlyozták és hozzátették,

a balesetek nagy részét a figyelmetlenség okozza, vagyis vezetés közben nem az útra figyelünk. Telefonhívás. Üzenetolvasás. Értesítés. Lájk. Navigáció babrálása. Bármi lehet, ami elvonja a figyelmet az útról.

Két másodpercnyi idő elég ahhoz, hogy 70 métert „vakon” tegyünk meg autópályán, 130 km/h-val. Hetven méter, amikor fogalmunk sincs, mi történik körülöttünk.