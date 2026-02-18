Tragédia az M43-as autópályán: a baleset miatt megbénult a forgalom – képekkel

A Délmagyar.hu információi szerint a tragédia az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalán történt, nem messze a sándorfalvi lehajtótól. Úgy tudni, szerda reggel kamion gázolt halálra egy gyalogost, a baleset miatt a forgalom azonnal megbénult a környéken.

Borzalmas baleset: kamion gázolt gyalogost a sztrádán Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar.hu

A helyszínen készült képgaléria ezen a linken érhető el.

Döbbenetes baleset az M3-as autópályán is

Hajnalban ütközött egy személyautó és egy kamion az M3-ason, a karambol a sofőr figyelmetlensége miatt következett be. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közösségi oldalán osztott meg egy videót a balesetről, amit megtekinthet itt.