Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

baleset

Tragédia az M43-as autópályán: a baleset miatt megbénult a forgalom – képekkel

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyalogost gázoltak a sztrádán. A halálos baleset miatt hosszú ideig állt a forgalom a főváros irányába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetm43-as autópályaM43-asgyalogos gázoláskamiontragédiagyalogos

A Délmagyar.hu információi szerint a tragédia az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalán történt, nem messze a sándorfalvi lehajtótól. Úgy tudni, szerda reggel kamion gázolt halálra egy gyalogost, a baleset miatt a forgalom azonnal megbénult a környéken.

Borzalmas baleset: kamion gázolt gyalogost a sztrádán
Borzalmas baleset: kamion gázolt gyalogost a sztrádán Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar.hu

A helyszínen készült képgaléria ezen a linken érhető el.

Döbbenetes baleset az M3-as autópályán is

Hajnalban ütközött egy személyautó és egy kamion az M3-ason, a karambol a sofőr figyelmetlensége miatt következett be.  A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közösségi oldalán osztott meg egy videót a balesetről, amit megtekinthet itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!