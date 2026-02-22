Satuféket tolt, hogy kitegye a gyereket, majd kiszállt ordítozni – videó

A budapesti Baross utcai incidens során a vétkes sofőr nem ismerte el a hibáját, sőt, kiszállt a kocsijából és üvöltözni kezdett a rádudáló autóssal. Bár azt kiabálta, hogy defektet kapott, a felvételen jól látszik, hogy valójában csak az iskolába siető gyerekét rakta ki a zebra előtt és egyik kerekén sem volt sérülés. A közlekedési szakértő figyelmeztetett: az ilyen felelőtlen megállások gyakran láncreakciót indítanak el, ahol több autó préselődik egymásba, így a szerencsén múlt, hogy nem történt tömeges baleset – tudta meg a TV2 Tények.hu.

Kis híján balesetet okozott egy felelőtlen szülő a reggeli csúcsban Budapesten

Hajszálon múlt a súlyos baleset

A szakértő szerint az eset azért is volt különösen veszélyes, mert a hirtelen megállás miatt úgynevezett „hamburger-koccanás” alakulhatott volna ki, amely során a harmadik vagy negyedik érkező autó már nem tud megállni és egymásba tolja az előtte állókat. Az agresszív férfi a rövid közjáték és a fenyegetőzés után visszaült a volán mögé és elhajtott, biztosan azt hitte, ennyi volt, megúszta az egészet. Az interneten terjedő videó ráirányította a figyelmet a reggeli csúcsforgalomban tapasztalható türelmetlenségre és a szabályszegő sofőrökre.

